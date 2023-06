Sebelum Bertemu Eva, Ryan Gosling Mengaku Tidak Terpikir Miliki Anak

AKTOR Ryan Gosling mengaku sebelum bertemu dengan pasangannya, Eva Mendes, tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang ayah. Namun, pemikirannya berubah ketika keduanya dipertemukan dalam film The Place Beyond the Pines.

Dalam film tersebut, Ryan dan Eva menjadi pasangan suami istri dan memiliki seorang anak. Menurut Ryan, saat itu dia merasa telah menemukan tambatan hatinya.

"Saya tidak pernah berpikir untuk memiliki anak sebelum bertemu dengan Eva. Setelah saya bertemu dengannya, saya menyadari bahwa saya tidak mau punya anak tanpa dia. Di film The Place Beyond the Pines, kami berpura-pura menjadi keluarga dan saya tidak ingin berpura-pura lagi. Saya menyadari bahwa ini akan menjadi kehidupan yang sangat beruntung untuk saya miliki," ungkapnya dilansir dari AFP.

Pria yang berperan sebagai Ken di film Barbie tersebut menambahkan, komitmennya untuk memiliki anak bersama Eva bukan main-main. Bahkan, dia sampai cuti dari dunia akting selama 4 tahun saat Eva mengandung anak keduanya.

"Saya ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan kedua anak saya," tegas pria yang kini berusia 42 tahun tersebut.

Kedua putrinya, Esmeralda dan Amanda diketahui hanya terpaut satu tahun saja. Esmeralda kini berusia 8 tahun dan Amanda berusia 7 tahun.

Dari cuti itu, Ryan mengaku bisa menentukan batasan antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Ia juga sempat beberapa kali membawa keluarganya ke tempat bekerjanya.

Termasuk saat dia terlibat dalam film The Grey Man yang mengambil lokasi syuting di berbagai negara. Dia mengambil kesempatan ini untuk pergi liburan bersama keluarganya dan merasakan berbagai momen unik.

"Kami pergi ke Prancis dan pergi ke berbagai tempat. Kami pergi ke Louvre dan banyak tempat lainnya. Lalu saya tanyakan pada kedua anak saya, apa bagian favorit kalian dari Prancis? Mereka hanya menjawab sepiring buah di hotel," ujar Ryan sambil tertawa.

Eva dan Ryan memilih homeschooling untuk kedua putrinya, dengan bantuan ibu Ryan. Dia menekankan bahwa kebersamaan merupakan hal yang penting untuk keluarga mereka.

"Saya memiliki keyakinan kuat bahwa kita harus berusaha untuk selalu menjaga kebersamaan keluarga, apa pun yang anda lakukan. Apalagi saat anak-anak masih kecil,” tegas Eva.

Eva mengaku bentung masih mendapatkan bantuan untuk tetap mendidik kedua putrinya. Terlebih jika harus bepergian dalam urusan pekerjaan. "Kami cukup beruntung memiliki seseorang yang dapat bepergian dengan kami untuk melanjutkan pendidikan mereka pada saat ini," tandas Eva. (Z-3)