Matty Healy Mengonfirmasi Hubungannya dengan Taylor Swift

SEORANG penggemar Taylor Swift, Swifties, @eleanorazefirst membuat sebuah video di TikTok yang menunjukkan bahwa dirinya dan penggemar Taylor lain bertanya secara langsung pada Matty Healy mengenai hubungan mereka. Matty pun mengonfirmasih bahwa mereka berkencan.

Video tersebut juga diberi tulisan

“Then Matty Healy… he said yes when we asked if they were dating.”

Matty Healy menjawab ‘ya’ ketika kami bertanya apakah mereka kini berkencan.

Matty Healy bersama teman dekat Taylor, Blake Lively pada konser Eras Tour di Philadelphia pada hari Jumat. Namun, yang membuat dunia maya yakin akan hubungan cinta keduanya adalah rekaman yang diambil pada Eras Tour di kota yang sama pada hari Sabtu– menunjukkan Matty bersama Ayah Taylor Swift! Pada video TikTok ke-2, Eleanora menjelaskan lebih lengkap.

“Awalnya hanya ada ibu dan ayah Taylor. Dan aku ingin berkata, it was the sweetest thing! Sepanjang Marjorie, ibu Taylor menangis, meski aku tidak merekamnya. Kemudian Matt datang dan semua orang mulai berteriak histeris, seorang perempuan disampingku bahkan berkata Matt, kedipkan matamu dua kali jika kamu dan Taylor benar-benar berkencan. Matty mengedip dua kali sembari mengangguk,” kata dia.

Sebelumnya, paparazi memotret kemesraan Taylor dan Matty di New York City pada 12 Mei 2023. Taylor Swift sudah move on dari Joe Alwyn. Sedangkan, Taylor Swift dan Matty Healy juga telah mengenal satu sama lain sejak beberapa tahun silam. (Z-10)