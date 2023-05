Alicia Keys Nyanyikan Lagu 'If I Ain't Got You' dengan Penuh Emosi

ALICIA Keys, penyanyi kebangsaan Amerika Serikat menyanyikan lagu 'If I Ain't Got You' dengan penuh emosional diiringi orkestra besar bersama 70 wanita dengan berbgai warna kulit dari seluruh dunia. Lagu tersebut Ia nyanyikan untuk soundtrack film spin-off pertama dari Bridgerton berjudul ‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’ di Netflix.

Keys menyanyikan balada yang kuat sambil bermain piano dan semua pemain mengenakan pakaian tahun 1700-an dalam video tersebut.

"Saya tahu mereka akan sangat emosional ketika melihatnya karena kami para wanita yang ada di sana sangat emosional. Inilah yang tidak pernah dialami nenek moyang," kata Alicia Keys dilansir dari People, Selasa (9/5).

Alicia Keys mengatakan bahwa dengan video berdurasi 5 menit 30 detik dengan 70 wanita dengan berbagai macam warna kulit ini akan membuka pikiran banyak orang untuk menyadari bahwa wanita kulit berwarna ada di mana-mana dan selalu ada di mana-mana.

Selain itu, ia juga sangat bersyukur bahwa lagunya If I Ain't Got You dari album The Diary of Alicia Keys yang rilis pada 2003 masih dapat menyentuh para pendengar dengan cara yang begitu kuat meski lagu tersebut sudah berumur 20 tahun.

Keys saat ini sedang melakukan tour terakhirnya dari 'Alicia + Keys Tour' di Amerika Latin hingga 19 Mei 2023. Kemudian bulan depan, ia akan memulai 'Keys to the Summer Tour' pada 28 Juni 2023 di Sunrise, Florida.

"Keys to the Summer Tour akan benar-benar tak terlupakan dan tidak dapat dilewatkan. Saya menggambarkannya sebagai perayaan kebebasan dan pembebasan diri," ujar Alicia Keys. (Z-10)