Ed Sheeran Hadiri Sidang Hak Cipta akan Kemiripan dengan Lagu Marvin Gaye

PENYANYI Ed Sheeran tiba di Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS), Selasa (25/4). Kehadirannya untuk menjalani sidang gugatan hak cipta, di mana ia dituding melakukan plagiat atas lagu Let's Get It On milik legenda musik AS Marvin Gaye dalam hits Sheeran tahun 2014 Thinking Out Loud.

Dunia industri memantau gugatan hak cipta itu karena menjadi preseden untuk perlindungan kreasi penulis lagu. Selain itu kasus ini membuka pintu bagi tantangan hukum di tempat yang lain.

Sheeran memilih diam saat tiba di pengadilan di Manhattan. Ia berjalan menunduk menghindari kerumunan kamera dan wartawan yang berada di luar gedung.

Baca juga: Sidang Ed Sheeran atas Plagiat Lagu Marvin Gaye Segera Berlangsung

Yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah kesamaan yang mencolok dan elemen umum yang jelas antara lagu Gaye dan Sheeran.

"Iya, Amy Wadge dan saya menulis lagu Thinking Out Loud," kata Sheeran dalam persidangan mengacu pada rekan menulis balada itu.

Baca juga: Ini Alasan James Corden Tinggalkan The Late Late Show

Penggugat adalah ahli waris Ed Townsend, musisi dan produser Gaye tahun 1973, terlihat hadir di pengadilan. "Saya di sini untuk keadilan, melindungi kekayaan intelektual ayah saya," kata Kathryn Townsend Griffin, putri Townsend kepada wartawan di luar pengadilan.

"Seperti yang dikatakan Marvin Gaye 'Let's get it on'," gurau Ben Crump, pengacara penggugat.

Persidangan kali ini menjadi keduakalinya bagi Sheeran sepanjang tahun ini. Sebelumnya ia berhasil memenangkan gugatan serupa di Pengadilan London, April lalu, terkait lagunya Shape of You.

Diketahui lagu Thinking Out Loud melesat di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika ketika diliris pada 2014. Bahkan lagu ini mengantarkan Sheeran meraih Grammy Award tahun 2016.

Keluarga Townsend telah menunjukan Boyz II Men melakukan mash-up kedua lagu tersebut. Bahkan Crump menunjukan video di mana Sheeran melakukan mash up lagunya dan Gaye di sebuah konser. Menurut pengacara itu, video itu layaknya pengakuan.

Sedangkan tim Sheeran membantah tuduhan itu. Mereka mengatakan ada lusinan bahkan ratusan lagu yang mendahului lagu Gaye yang menggunakan progresi akord yang sama atau serupa. (Afp/Z-3)