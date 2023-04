Sidang Ed Sheeran atas Plagiat Lagu Marvin Gaye Segera Berlangsung

PEMILIHAN juri untuk persidangan yang menentukan bintang pop Inggris Ed Sheeran melakukan plagiat terhadap lagu Marvin Gaye Let's Get It On dalam lagu yang menjadi hits pada 2014, Thinking Out Loud, dilakukan Senin (24/4).

Sang penggugat adalah ahli waris Ed Townsed, musisi dan produser yang terlibat dalam lagu klasik Gaye tahun 1973. Mereka menuding ada kemiripan yang mencolok dan elemen umum yang jelas antara kedua lagu itu.

Sheeran akan menjadi salah satu saksi potensial yang dimintai keterangan dalan persidangan yang akan dimulai Selasa (25/4) waktu setempat.

Keluarga Townsend telah menujukkan grup Boyz II Men yang melakukan mash-up kedua lagu itu, di mana Sheeran telah memdukan kedua lagu tersebut di panggung.

Tim Sheeran menentang tudingan itu. "Ada lusinan bahkan ratusan lagu yang mendahuhulu dan sesudah Lagu Gaye, memanfaatkan progresi akord yang sama atau serupa," ujar mereka.

"Medley ini tidak relevan dengan masalah dalam kasus ini. Akan menyesatkan dan membingungkan juri."

Ketika diliris, lagu Thinking Out Luod melonjak di Billboard Hot 100 Amerika. Kesuksesan lagu ini membuat Sheeran meraih Grammy Award untuk Lagu Terbaik pada 2016.

Gugatan ini sebenarnya diajukan tahun 2016, namun ditolak karena alasan prosedural. Kemudian kembali diajukan pada 2017 dengan menyebut nama Sony.

Namun keluarga Gaye bukan bagian dari penggugat melawan Sheeran. Meski kekayaan mereka hasil menggugat artis Robin Thicke, Pharrell Williams, dan T.I atas kemiripan antara lagu Blurred Lines dan Got to Give it Up dari Gaye.

Ini bukan kali pertama Sheeran berhadapan dengan hukum terkait hak cipta dalam industri musik. Sebelumnya pada April 2022 Sheeran bersaksi di Pengadilan London terkait lagu Shape of You.

Dalan persidangan itu, Sheeran menyebtu gugatan itu sebagai simbol litigasi hak cipta yang terlalu jauh, sehingga berpotensi menghambat kreativitas. Juri pun setuju dan menyatakan Sheeran tidak sengaja atau tidak sadar menyalin bagian dari melodi lagu Oh Why karya Sami Chokri dan Ross O'Donoghue.

Hakim pengadilan London mengakui kesamaan antara kedua lagu itu, namun memutuskan ada perbedaan besar. Pengacara Chokri pun gagal membuktikan Sheeran pernah mendengarkan lagu itu sebelumnya. (AFP/Z-3)