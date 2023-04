Film Bioskop Terbaru Tahun 2023 yang Paling Ditunggu

FILM terbaru 2023 dianggap sebagai film blockbuster yang paling dinantikan oleh pecinta film di seluruh dunia. Ada berbagai genre yang beragam, mulai dari animasi, fantasi hingga biografi.

Penasaran akan ada film terbaru apa saja yang tayang pada tahun 2023 mendatang? Intip daftar film terbaru di tahun 2023 berikut ini. Jangan lupa catat jadwalnya, ya!

1.The Super Mario Bros Movie

Pertama datang dari film yang namanya sudah enggak asing lagi, "The Super Mario Bros Movie". Sama dengan versi game, film ini menceritakan tentang petualangan karakter ikonis Super Mario. Tentu saja akan membuat kita bernostalgia dengan karakter ini.

Di sini, Mario mempunyai misi untuk menyelamatkan sang putri dan nyawa saudaranya yaitu Luigi. Film "The Super Mario bros. Movie" akan tayang pada 21 April 2023 di bioskop.

2.The Flash

Setelah beberapa penundaan untuk produksi “The Flash”, pahlawan super satu ini akhirnya akan kembali ke layar lebar pada 23 Juni 2023. Aksi pembalasan Ezra Miller atas perannya sebagai pahlawan dalam film tersebut akan menjadi penampilan keempatnya.

3.Oppenheimer

Karya terbaru dari Christopher Nolan ini masuk dalam daftar film paling ditunggu tahun 2023. Masih sedikit yang mengetahui tentang detail plot seputar film, secara singkat film ini berkisah adaptasi dari biografi penemu bom atom bernama Robert Oppenheimer. Film ini disebut akan rilis pada 21 Juli.

4,Wonka

Wonka 2023 akan rilis pada tanggal 15 Desember 2023, memberikan penampilan yang sangat bagus dengan versi modern yang sangat menarik sekali. Dalam Film ini bakalan memberikan cerita lama tentang Willy Wonka yang masih mudah berkunjungi kedalam sebuah Pabrik Cokelat terbesar pada Kotanya.

5. Aquaman & the Lost Kingdom

Aquaman and the Lost Kingdom adalah bagian dari DCEU. Cerita Aquaman and the Lost Kingdom yakni tentang Arthur Curry yang harus bekerja sama dengan saudaranya, yaitu King Orm (Patrick Wilson untuk menghentikan Black Manta yang menjadi ancaman besar bagi kehidupan Atlantis. Diperkirakan akan rilis pada penghujung tahun ini.

6. Guardian of the Galaxy Vol.3

James Gunn akan kembali menggarap film MCU lainnya untuk franchise “Guardians of the Galaxy” yang ikonik pada tahun 2023. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, dan Bradley Cooper akan kembali bergabung. Kemungkinan oenggemar MCU kembali meramaikan bioskop pada tanggal 5 Mei 2023.

7. Barbie

Menceritakan sosok Barbie yang tinggal di Barbie Land dan kemudian sebuah cerita terjadi. Dibintangi oleh aktris cantic Margot Robbie, film ini pastinya sangat memukau bioskop pada 21 Juli 2023 nanti.

8. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

The Ballad of Songbirds and Snakes merupakan prekuel Hunger Games yang mengambil latar waktu beberapa dekade sebelum petualangan Katniss Everdeen dimulai. Film tersebut bakal fokus pada masa muda Coriolanus Snow yang akhirnya menjadi presiden Panem yang kejam. Sehingga, ia bakal terlihat berbeda dalam film prekuel. Film ini akan memeriahkan dunia perfilman pada tanggal 17 Novermber 2023.

9. Insidious 5: The Red Door

Insidiouse 5 menceritakan tentang kisah keluarga Josh Lambert setelah 10 tahun mengakhiri hal misterius dalam Insidious 2. Keluarga mereka lantas pergi ke arah timur untuk mengantarkan sang putra Dalton Lambert ke universitas.

Setelah merasa aman dari gangguan iblis jahat, mimpi Dalton untuk berkuliah justru menjadi mimpi buruk karena iblis di masa lalu kembali menghantui keluarga Lambert.

Tak ingin hal buruk terus menghantui keluarganya, Josh dan Dalton Lambert lantas mencari tahu cara untuk membuat iblis itu beristirahat untuk selamanya. Mereka lantas masuk ke The Far dan harus menghadapi masa lalu kelam keluarga Lambert serta berbagai teror baru yang lebih mengerikan di balik pintu merah.

10. Fast X

Fast X akan menampilkan musuh baru dan musuh lama. Musuh baru akan mencoba untuk menyerang keluarga dan sahabat Dom. Sementara itu, musuh lama akan kembali untuk balas dendam.

Selain berfokus untuk menyelamatkan keluarga dan sahabat, tentunya Fast X yang dijadwalkan tayang pada 19 Mei 2023 ini akan tetap menampilkan adegan kejar-kejaran mobil yang menjadi ciri khas dari film ini.

Semua film terbaru tahun 2023 di atas menjanjikan pengalaman menonton yang tak terlupakan dan diyakini akan menjadi sorotan di bioskop-bioskop di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat semakin banyak film-film seru, menegangkan, dan juga penuh dengan kegembiraan di bioskop. (Z-10)