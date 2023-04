Rekomendasi Film Semi Korea yang Penuh Adegan Panas

MENGISI waktu senggang sambil bercengkrama dengan pasangan dapat dilakukan dengan melakukan berbagai aktivitas, termasuk menonton film.

Nah, jika kamu menginginkan tayangan dengan genre percintaan sekaligus mengandung bumbu-bumbu adegan panas, film semi Korea berikut ini bisa jadi pilihan yang menarik.

Penasaran apa saja? Yuk, simak ulasan berikut ini sampai tuntas!

Baca juga: Drama Korea ‘Family’ Jadi Proyek Raunian Jang Hyuk dan Jang Nara

1.a Muse

Film ini menceritakan cinta segitiga antara profesor, penulis, dan penyair yang usianya terpaut jauh. Film ini dibintangi Kim Go Eun, Kim Mu Yeol, dan Kang Ha Il. Menyajikan banyak adegan seru berbumbu adegan ranjang yang ‘panas’.

2. Obsessed

Baca juga: Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon Pacaran, April Mop?

Film semi Korea ini diproduksi pada tahun 2014. Film ini menceritakan perselingkuhan antara perwira tentara dengan istri bawahannya. Alur cerita yang menarik serta peran apik para aktor seperti Song Seung Heon, Lim Ji Yeon, Cho Yeo Jeong, dan On Joo Wan membuat film ini layak masuk list.

3.April Snow

Film yang diluncurkan tahun 2005 ini berkisah tentang In Soo (Bae Yong Joon) dan Su Jin (Son Ye Jin) yang bertemu di rumah sakit karena pasangan masing-masing menjadi korban kecelakaan. Kedua kemudian menyadari rupanya pasangan mereka saling berselingkuh.

Sedih bercampur kecewa, In Soo dan Su Jin berbagi lantas perasaan yang sama. Hingga keduanya merasa saling tertarik dan hubungan mereka semakin jauh.

4. Secret Love



Diperankan oleh Yoo ji tae dan Yoon jin seo. Film ini bercerita tentang skandal yang terjadi antara seorang istri dan iparnya yang notabene adalah saudara kembar suaminya.

5. Untold Scandal

Film semi Korea yang rilis tahun 2005 ini berkisah tentang In Soo (Bae Yong Joon) dan Su Jin (Son Ye Jin) yang bertemu di rumah sakit karena pasangan masing-masing menjadi korban kecelakaan. Kedua kemudian menyadari rupanya pasangan mereka saling berselingkuh.

Sedih bercampur kecewa, In Soo dan Su Jin berbagi lantas perasaan yang sama. Hingga keduanya merasa saling tertarik dan hubungan mereka semakin jauh

6. The Handmaiden



Salah satu rekomendasinya yang wajib ditonton oleh penonton dewasa adalah The Handmaiden. Pasalnya, film ini menjadi salah satu film Korea tersukses dan banyak dibicarakan.

Tak saja bermodalkan adegan panas, film ini punya cerita yang seru, menegangkan, sekaligus misterius. Cerita yang lengkap sehingga akan sangat cocok ditonton oleh penggemar film genre apa saja.

Film ini bercerita tentang seorang wanita kaya yang mempunyai banyak asisten rumah tangga. Suatu ketika, seorang wanita pencuri menyusup ke rumah wanita kaya tersebut sebagai salah satu asisten rumah tangga. Wanita pencuri itu bekerja sama dengan seorang laki-laki berusaha merebut kekayaan keluarga kaya tersebut. Namun ternyata, sang arti justru terjebak hubungan romansa dengan wanita majikannya.

7.Secret Love Affair

Bercerita tentang seorang direktur perencanaan sekaligus pianis yang jatuh cinta kepada perempuan yang sudah berkeluarga. Dibintangi oleh aktris “The World of Married” yakni Kim Hee Ae yang membuat drama ini semakin hidup.

8. Love and Leashes



Rekomendasi film yang ketiga masih terbilang baru, yaitu Love and Leashes. Film ini baru tayang pada 11 Februari 2022 lalu dan langsung jadi bahan perbincangan. Tak sekadar menjual cerita dan adegan erotis, Love and Leashes mempunyai bumbu-bumbu humor yang segar dan bisa bikin nyengir saat menontonnya.

Film ini mengisahkan tentang dua orang rekanan kerja yang terlibat hubungan romantis. Namun yang unik, dalam film ini hubungan kedua orang ini dipengaruhi adanya fetish seksual. Secara seksual, tokoh pria merupakan seorang yang submisif.

Sehingga, dia menginginkan pasangan yang dominan. Sejak saat itu, sepasang kekasih yang menjalin hubungan diam-diam ini mulai belajar untuk saling melengkapi dengan jadi submisif dan dominan.

9. Scarlet Innocence

Rekomendasi film Korea kategori dewasa selanjutnya punya cerita yang tak kalah seru dan unik. Film itu adalah Scarlet Innocence.

Film ini unik lantaran diangkat dari sebuah cerita rakyat di Korea yang dikemas lebih modern. Sehingga, bisa sesuai dan dapat diterima di era masa kini. Dalam versi modern ini, cerita bergulir sekitar pada hubungan asmara dosen pria dan seorang gadis berusia 20 tahun.

10.A Frozen Flower

Film A Frozen Flower merupakan film Korea yang bergaya kolosal. Kendati demikian, film ini mempunyai cerita yang cukup nyata dan menarik. Sehingga sangat relevan dengan situasi saat ini.

Maka dari itu, penggemar film dan drama kolosal alias saeguk wajib untuk nonton film satu ini.

A Frozen Flower bercerita tentang hubungan gelap antara seorang raja dengan pengawal laki-lakinya. Tanpa sepengetahuan keduanya, sang permaisuri sebenarnya telah mengetahui hubungan mereka

11.A Man and A Woman

Film dewasa layak ditonton. Film yang berkisah tentang seorang wanita bernama Sang Min pergi ke Finlandia untuk mengirim anaknya yang berkebutuhan khusus ke kamp.

Di Finlandia, Sang Min bertemu dengan Ki Hong. Tak disangka, Ki Hong ternyata juga punya kehidupan pelik. Dia mempunyai seorang anak perempuan dan istri dengan gangguan depresi. Kesamaan nasib membuat keduanya menyatu dalam obrolan kecil.

Tak disangka, dari obrolan itu cinta terlarang tumbuh di antara mereka. Sampai suatu keadaan harus memisahkan mereka lantaran Sangmin harus kembali ke Korea. Dan masuk ke dalam salah satu rekomendasi film Korea sensual lainnya.

12. Love Lesson

Film ini menceritakan tentang hubungan terlarang antara seorang guru ( Hee Soo) dan muridnya (Byun Joon). Hubungan tersebut diawali saat pertemuan keduanya di sebuah Lift.

Hee Soo berprofesi sebagai guru sekaligus musisi yang sehari-hari menjalani hidup dengan kesepian. Namun, setelah pertemuannya dengan Byun Joon, keduanya jadi sering bertemu.

Hingga suatu ketika, Byun Joon memberanikan menghubungi Hee Soo dan memintanya untuk diajari bermain piano. Saat itulah mereka mulai saling tertarik hingga terlibat hubungan asmara.

13. A Good Lawyer’s Wife

Film yang diproduksi di tahun 2003 ini bercerita tentang seorang pengacara dan istrinya (Moon Soo Ri) yang sama sama berselingkuh. Penyebabnya karena mereka tidak bisa memuaskan dalam hal hubungan seksual satu sama lain.

14. Love in Between

Love in Between kisah suami istri Yun Ji Seok (Jeong Jun Ho) dan Han So Young (Shin Eun Kyung). Pasangan suami istri itu telah menikah selama sepuluh tahun tetapi belum dikaruniai momongan. Sepuluh tahun pernikahan tampak baik-baik saja.

Hingga suatu hari, Han So Young mendapati suaminya berselingkuh dengan karyawan magang di kantornya. So Young lantas memutuskan menyelidiki perempuan bernama Su Ji tersebut.

So Young yang akhirnya bisa berteman akrab dengan Su Ji, tetapi itu menjadi bumerang bagi dirinya. Puncaknya saat ia mengetahui bahwa Su Ji hamil anak dari suaminya.

15. Never Forever

Film ini menceritakan tentang upaya seorang perempuan berkulit putih asal Amerika (Vera Migra) yang mencoba menyelamatkan pernikahan karena suaminya (David Mclniss) mencoba bunuh diri setelah dinyatakan mandul.

Akhirnya perempuan tersebut memutuskan untuk berhubungan seks dengan laki-laki berdarah Korea Selatan (Ha Jung Woo) untuk bisa hamil.

16. Summertime

Film ini mengisahkan tentang hubungan intim antara seorang aktivis yang bersembunyi di sebuah desa dan istri salah seorang penduduk desa. Perselingkuhan itu terjadi setelah aktivis mengintip aktivitas seksual sepasang suami istri melalui lubang kunci sebuah kamar.

17. ChunHyang



Satu lagi film semi Korea berlatar dinasti Joseon yang menceritakan kisah cinta antara putra raja Mong Ryong dan ChunHyang seorang gadis cantik yang ditemuinya di sebuah desa.

Film ini dikemas sangat apik karena banyak adegan romantis berbumbu adegan panas di dalamnya.

18. The Concubine

Film semi Korea berlatar masa Joseon lainnya adalah “The Concubine” yang mengisahkan pangeran Sung Won yang jatuh cinta pada Hwa Yeon, seorang putri bangsawan yang kaya.

Sayangnya, cinta sang pangeran bertepuk sebelah tangan. Di sisi lain ibu Sung Won yang berencana menjadikan Hwa Yeon sebagai selir anak tiri sang raja. 19.

20. The Treacherous

Ini merupakan film Korea yang bisa membuat penontonnya emosi. Berkisah tentang seorang raja era Joseon yang mengeksploitasi banyak perempuan muda di kerajaan untuk kesenangan duniawi. (Z-10)