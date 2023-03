Sederet Film dan Drakor Kim Seon Ho sebelum Beli Tiket Fan Meeting

KIM Seon Ho atau yang dikenal baru-baru ini dengan karakter Hong Banjang akan mengadakan fan meeting di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (3/6). Sebelum Anda bertemu dengan idola Anda, Anda mungkin ingin menonton kembali karya-karya yang dibintangi Kim.

Berikut kami bagikan daftar film dan drakor yang Kim Seon Ho bintangi.

Film

a. Tyrant (2023) sebagai Choi.

b. Sad Tropics (2022).

Baca juga: Tiket Jumpa Kim Seon Ho Dijual Mulai Malam Ini

c. You Drive Me Crazy! (2018) sebagai Kim Rae Wan.

Drakor

a. Hometown Cha-Cha-Cha (2021) sebagai Hong Du Sik.

b. Run On (2020-2021) sebagai Kim Sang Ho (ep.16).

c. Start-Up (2020) sebagai Han Ji Pyeong.

d. Find Me in Your Memory (2020) sebagai Seo Gwang Jin (ep.1).

e. Catch The Ghost (2019) sebagai Ko Ji Seok.

f. Welcome to Waikiki 2 (2019) sebagai Cha Woo Sik.

g. Feel Good To Die (2018) sebagai interviewer (ep.4).

h. 100 Days My Prince (2018) sebagai Jung Je Yoon.

i. Your House Helper (2018) sebagai Yong Joon (ep.2).

j. Two Cops (2017-2018) sebagai Gong Soo Chang.

k. Strongest Deliveryman (2017) sebagai Oh Jin Gyu.

l. Good Manager (2017) sebagai Sun Sang Tae.

Ia pun berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Most Popular Actor pada BaekSang Arts Awards ke-57 di 2021, Excellent Actor untuk drama Senin Selasa pada MBC Drama Awards pada 2017, dan Best New Actor di acara dan tahun yang sama. (Z-2)