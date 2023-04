Grentperez Rilis Video Klip untuk Us Without Me

SETELAH single Us Without Me berhasil mengumpulkan 1,2 juta stream sejak dirilis, awal bulan ini, musisi yang berbasis di Sydney, Australia, Grentperez, merilis video klip untuk ballad menyentuh tersebut.

Video klip tersebut dirilis bersamaan dengan pengumuman akan bergabungnya Grentperez dalam program Fender Next Class Of 2023 bersama Ruel, Dayglow, Wallice, dan banyak musisi ternama lainnya.

Bercerita tentang betapa pedihnya kehilangan seseorang yang kita cintai, menurut Grentperez, Us Without Me membuat Anda ingin melihat keluar jendela dan berpikir. Video klip ini membawa nuansa yang serba ringan dan menceritakan tentang seseorang yang kehilangan topi favoritnya. "

"Lagu ini sudah sangat sedih, maka aku ingin video klip ini menambah sebuah lapisan tambahan, yaitu sesuatu yang sedih namun dengan unsur komedi," jelas Grentperez.

Video klip ini dirilis bersamaan pengumuman bergabungnya Grentperez dalam program Fender Next Class of 2023, yang menggabungkan berbagai musisi dengan latar belakang berbeda.

Tahun ini, Fender memilih 25 musisi global yang berkarya dengan gitar mereka, termasuk bintang bedroom pop, Dayglow, dan sesama musisi asal Australia, Ruel.

Grentperez juga akan bergabung dengan alumni Fender Next ternama termasuk Sam Fender, Wet Leg, Phoebe Bridgers, Japanese Breakfast, Madison Cunningham, dan lainnya. (RO/Z-1)