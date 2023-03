Jessia Rilis Single Serotonin

PEKAN lalu, musisi pop peraih penghargaan Juno, Jessia, merilis Serotonin, yang menjadi single independen pertamanya sejak, I'm not Pretty.

Jessia kembali berkolaborasi dengan teman dan produser peraih nominasi penghargaan Juno, Elijah Woods, di Serotonin. Sebuah lagu pop introspektif yang penuh ambience, Serotonin menampilkan sisi introspektif Jessia lewat lirik-lirik sepanjang lagu ini.

"Aku menulis Serotonin saat merasa kesulitan menjadi diri sendiri dan tidak hanya berusaha menyenangkan orang lain. Aku merasakan tekanan untuk menulis lagu-lagu bahagia, walaupun aku tak merasakannya saat itu," cerita Jessia.

"Aku pergi ke studio dan berusaha menulis sebuah pop hits tapi aku merasa itu kurang authentic. Aku kemudian merasa harus berpegang pada momen-momen kecil yang memberikan serotonin dalam hidup, hanya untuk bisa melalui hari itu. 15 menit kemudian, kami akhirnya menulis Serotonin."

"Aku ingin lagu ini merefleksikan serotonin yang datang secara bertahap, di mana satu saat kita merasa berada di puncak dunia, namun di saat berikutnya merasa seperti berada di bawah. Kita tidak bisa menikmati masa-masa senang tanpa masa-masa sedih, dan aku harap lagu ini bisa membawa pendengar untuk merasakan beberapa detik serotonin," lanjutnya.

Dengan total 370 juta stream hingga saat ini, musisi pop peraih penghargaan Juno asal Vancouver itu menggemparkan industri musik dan menarik perhatian penggemarnya di media sosial, termasuk berbagai musisi ternama termasuk penyanyi, penulis lagu, dan produser Ryan Tedder yang mengajaknya bergabung di Artist Driven Records dengan Republic Records.

Single perdananya, I'm not Pretty meledak di TikTok dan mengumpulkan lebih dari jutaan view dalam satu hari dan meraih perhatian penyanyi-penulis lagu dan produser, Elijah Woods dan musisi peraih nominasi Grammy, Bebe Rexha, yang kemudian bergabung dalam versi remix lagu ini.

Hingga saat ini I'm not Pretty telah mengumpulkan lebih dari 317 juta stream.

Saat ini, Indonesia masuk ke daftar Top 10 negara-negara yang paling mendengarkan musik Jessia. Februari lalu, Jessia menjadi opening act konser OneRepublic di Asia Tenggara termasuk di Woke Up Fest 2023 di Jakarta. (RO/Z-1)