Jessia Rilis Single Bertema Empowerment, Therapy & Yoga

Jessia(MI/HO)

PENYANYI asal Kanada, Jessia, merilis single terbaru berjudul Therapy & Yoga setelah kesuksesan tur perdananya di akhir 2024.

Therapy & Yoga menjadi awal dari babak baru dalam evolusi Jessia sebagai seorang musisi.

Topik-topik seputar self-love, kebebasan, dan kepercayaan diri dibahas Jessia di Therapy & Yoga. Semuanya dipadukan dengan sound pop khasnya dan kejujuran emosional yang lekat dengan identitas musiknya.

Baca juga : Jessia Ungkap Bahaya Baper dalam Hubungan Lewat Single Moved Around You

Lagu terbaru Jessia adalah sebuah anthem serba upbeat yang merayakan diri kita sendiri seraya kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan ini.

Lewat Therapy & Yoga, Jessia dengan tegas mengutarakan bahwa balas dendam terbaik adalah saat kita menunjukkan ke dunia bahwa kita terus berkembang sebagai seorang manusia.

Baca juga : Jessia Rilis Single I'm Not Gonna Cry

"Therapy & Yoga is a BOP. Lagu ini untuk semua perempuan yang terus berkembang dan memilih untuk memprioritaskan diri mereka di musim panas ini. Lagu ini tentang self-love, terus maju, dan melupakan pria yang sering meminta uang bensin. Ini adalah lagu untuk keluar dari kasur untuk kemudian keluar rumah dengan percaya diri," ungkap Jessia.

Jessia telah sukses mengumpulkan lebih dari 500 juta stream dan terus membangun reputasinya sebagai sebagai seorang musisi yang jujur lewat karya-karyanya, semuanya dinyanyikan lewat hook-hook yang serba catchy.

Musiknya membahas berbagai lapisan emosional manusia sekaligus menciptakan sebuah ruang di mana para pendengarnya dapat dimengerti dan dirayakan.

Sejak debut di 2021, Jessia telah sukses mengambil perhatian industri, memenangkan hati fans di seluruh dunia dengan talenta luar biasanya, melodi pop yang cemerlang, dan kemampuan storytelling yang menyentuh.

Ia dengan cepat menjadi sensasi global melalui viralnya lagu I'm Not Pretty, yang mengajak kita untuk menerima dan mencintai diri kita sendiri.

Lagu tersebut mengambil perhatian jutaan orang, termasuk musisi nomine penghargaan Grammy, Bebe Rexha, yang kemudian berkolaborasi dengan Jessia di versi remix lagu tersebut, I'm Not Pretty (feat. Bebe Rexha).

Kesuksesan ini membukakan jalan bagi EP perdana Jessia, How Are You?, yang mengukuhkan dirinya sebagai salah satu artis dengan suara terkuat di aliran musik pop Kanada dan membawanya memenangkan Breakthrough Artist Award di Juno Awards 2022.

Pada 2023, Jessia menjadi opening act tur Asia OneRepublic yang mengunjungi Jakarta, Hong Kong, Manila, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Taipei.

EP Keduanya, Okay With Every Part dirilis secara independen di 2024 untuk menandakan awal dari babak baru kariernya; hingga detik ini, karya tersebut telah mengumpulkan lebih dari 20 juta stream.

Kebebasan berkreasi yang kini dimilikinya mendorong Jessia untuk menggelar tur headline pertamanya. (Z-1)