Kofi Rilis EP Just To Piss You Off

PENYANYI-penulis lagu, rapper, produser, dan multiinstrumentalis Ghana-Kanada Kofi, baru saja, merilis EP terbarunya yang berisi 6 lagu, Just To Piss You Off, melalui Red Bull Records.

Sesuai dengan judulnya, Kofi menulis lagu-lagu serba berani untuk mengekspresikan kepribadiannya yang tanpa filter melalui vokal lembut dan ketukan yang tajam.

Lagu pembuka, Fly With Me, menampilkan rapper asal Toronto, Dom Vallie, yang membawakan flow ringan, yang dilanjutkan dengan Mine, yang menampilkan Boslen.

Lagu favorit para penggemar Kofi, Uninvited dan single terbaru, Don't Lie, hadir sebagai hasil kolaborasi dengan musisi asal Ghana, Kuami Eugene.

Kofi bersinar dan tampil menawan melalui penulisan lagu, produksi, mixing dan mastering yang ia lakukan sendiri untuk EP ini.

Kofi berbagi, "Ini mungkin merupakan EP paling konyol yang pernah aku rilis, bahkan lagu-lagu yang manis dalam EP ini aku buat untuk membuat mantan kekasihku jengkel."

Tiap lagu dalam EP ini dirilis dengan visual yang menampilkan dilema internal Kofi ketika harus berpisah dari kekasihnya.

Campuran dari gairah dan ego, ditampilkan dalam lirik lagu-lagu EP yang menjadi karya terbaiknya sejauh ini.

Dengan lebih dari 38 juta stream dan 138 ribu YouTube subscribers, musik Kofi telah meraih perhatian internasional, termasuk di Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang masuk ke Top 10 Countries Global Kofi. (RO/Z-1)