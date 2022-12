Gandeng Nonso Amadi, Kofi Rilis Single I'm Yours

PENYANYI Ghana-Kanada Kofi berkolaborasi dengan bintang Afro-R&B yang sedang ramai dibicarakan, Nonso Amadi, di single I'm Yours, yang sudah tersedia di seluruh platform streaming musik.

Ditulis dan diproduseri oleh Kofi, I'm Yours adalah sebuah lagu afirmasi tentang komitmen seseorang kepada pasangan mereka meski sedang melalui masa-masa sulit.

I'm Yours menjadi single kedua dari EP Just to Piss You Off milik Kofi, yang siap dirilis pada Maret 2023.

Tahun 2022 menjadi tahun paling produktif Kofi. Dia merilis album perdananya, Why Not, yang menampilkan single-single andalan seperti On Me dan Haunt Me, yang menampilkan 2KBABY dan merilis EP remix yang menampilkan YUMBS, KDDO, dan Perruzi, serta merilis single Uninvited.

Sampai saat ini, Kofi telah meraih lebih dari 35 juta streaming secara global, dan single-single yang disebutkan telah masing-masing mengumpulkan lebih dari 500 ribu stream secara global sejak dirilis.

Kofi memulai perjalanannya di Scarborough, Toronto, Kanada. Ia sempat menjadi bintang voli kampusnya sebelum akhirnya bertransformasi menjadi penyanyi, rapper, penulis lagu, multi-instrumentalis, dan produser musik.

Ia mengambil semua pelajaran hidup yang ia lalui seraya ia mengambil kendali takdirnya lewat karya yang ia bagikan dengan para pencinta musik di seluruh dunia.

Hanya dengan berbekal MacBook-nya, ia mempelajari sendiri bagaimana cara memproduksi musik ketika masih di sekolah menengah, yang kemudian menjadikannya sebagai produser pilihan dari berbagai seniman lokal di sekitarnya.

Ia juga meraih perhatian untuk berbagai single independennya seperti Came Up dan Wake Up.

Ia kemudian bergabung dengan rapper multi-platinum asal Kanada, Pressa dalam Snow dan berhasil masuk ke NBA 2K20 Soundtrack dengan single Hold Me Down.

Setelah menandatangani kontrak dengan Red Bull Records, Kofi merilis EP Story of My Life pada 2020, dengan ia memproduksi sendiri tiga dari enam lagu dalam proyek tersebut.

Single Babygirl juga menduduki #1 di Soundcloud New & Hot US Chart, #2 di Soundcloud Top 50 US Singles Chart, dan #4 di Soundcloud New & Hot Global Chart.

Dalam perjalanannya, ia juga meraih berbagai penggemar ternama seperti Drake, Walshy Fire dari Major Lazer, Kardinal Offishall, dan banyak lagi.

Kofi telah mengumpulkan lebih dari 10 juta streams hingga saat ini dan meraih pujian dari berbagai media internasional seperti The New York Times, Complex, Earmilk, dan lainnya. (RO/OL-1)