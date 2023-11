Kofi Rilis Single Pretty Lies

MUSISI R&B berbasis Toronto, Kofi, kini telah kembali dengan single terbarunya Pretty Lies yang dirilis melalui Red Bull Records. Meski memiliki nuansa lagu yang sensual, lagu yang didominasi isian akustik ini justru dipenuhi dengan lirik yang cukup menusuk karena menceritakan mengenai hubungan yang terlalu toxic untuk bisa diselamatkan. Perilisan Pretty Lies juga dilengkapi dengan sebuah video yang memperlihatkan Kofi sedang menyanyikan lagu ini di atas pantai berbukit Banff, Alberta. Baca juga: Kofi Rilis EP Just To Piss You Off Lagu terbaru dari Kofi ini merupakan sebuah lagu balada yang pas didengarkan secara langsung. Selain itu, lagu ini menjadi momentum Kofi memamerkan musikalitasnya yang terus berkembang. Kofi juga membagikan pengalamannya dalam menulis lagu ini, "Aku menulis Pretty Lies setelah aku enggan berpisah dengan seseorang. Terkadang berpisah itu memang sulit, bahkan ketika kita tahu kita toxic terhadap satu sama lain. Ini juga menandai kalau kita siap untuk memasuki era baru, dengan sikap yang lebih picik dibanding sebelumnya." Musisi yang serba bisa ini sedang dalam masa keemasannya setelah merilis EP musim seminya Just To Piss You Off. Dengan menampilkan nama-nama besar seperti Kuami Eugene, Nonso Amadi, dan Boslen, proyek tersebut menempatkannya sebagai seseorang yang patut diperhatikan di skena musik rap Kanada dan afrobeat Ghana. Baca juga: Gandeng Nonso Amadi, Kofi Rilis Single I'm Yours Menjelang akhir 2023, Kofi sedang mempersiapkan sejumlah karya besar yang siap dihadirkan pada 2024 mendatang. Dengan lebih dari 142 ribu subscribers di channel YouTube-nya, 32.8 ribu followers di TikTok dan memiliki lebih dari 187 ribu pendengar setiap bulannya, musik yang dirilis oleh Kofi telah mendapatkan daya tarik secara internasional, termasuk di Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang masuk dalam daftar 15 negara dengan jumlah stream tertinggi untuk Kofi. (RO/Z-1)

MUSISI R&B berbasis Toronto, Kofi, kini telah kembali dengan single terbarunya Pretty Lies yang dirilis melalui Red Bull Records.

Meski memiliki nuansa lagu yang sensual, lagu yang didominasi isian akustik ini justru dipenuhi dengan lirik yang cukup menusuk karena menceritakan mengenai hubungan yang terlalu toxic untuk bisa diselamatkan.

Perilisan Pretty Lies juga dilengkapi dengan sebuah video yang memperlihatkan Kofi sedang menyanyikan lagu ini di atas pantai berbukit Banff, Alberta.

Lagu terbaru dari Kofi ini merupakan sebuah lagu balada yang pas didengarkan secara langsung. Selain itu, lagu ini menjadi momentum Kofi memamerkan musikalitasnya yang terus berkembang.

Kofi juga membagikan pengalamannya dalam menulis lagu ini, "Aku menulis Pretty Lies setelah aku enggan berpisah dengan seseorang. Terkadang berpisah itu memang sulit, bahkan ketika kita tahu kita toxic terhadap satu sama lain. Ini juga menandai kalau kita siap untuk memasuki era baru, dengan sikap yang lebih picik dibanding sebelumnya."

Musisi yang serba bisa ini sedang dalam masa keemasannya setelah merilis EP musim seminya Just To Piss You Off. Dengan menampilkan nama-nama besar seperti Kuami Eugene, Nonso Amadi, dan Boslen, proyek tersebut menempatkannya sebagai seseorang yang patut diperhatikan di skena musik rap Kanada dan afrobeat Ghana.

Menjelang akhir 2023, Kofi sedang mempersiapkan sejumlah karya besar yang siap dihadirkan pada 2024 mendatang.

Dengan lebih dari 142 ribu subscribers di channel YouTube-nya, 32.8 ribu followers di TikTok dan memiliki lebih dari 187 ribu pendengar setiap bulannya, musik yang dirilis oleh Kofi telah mendapatkan daya tarik secara internasional, termasuk di Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang masuk dalam daftar 15 negara dengan jumlah stream tertinggi untuk Kofi. (RO/Z-1)