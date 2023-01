Jessie J Umumkan Kehamilan Setelah Sempat Keguguran

JESSIE J mengumumkan dirinya hamil lebih dari setahun setelah mengalami keguguran yang memilukan.

Penyanyi Price Tag itu mengumumkan dirinya hamil lewat video Instagram yang emosional pada Jumat (6/1) dengan latar belakang lagu Sunflower.

"Saya sangat senang dan takut akhirnya membagikan ini," tulisnya dalam keterangan Reel, yang dimulai dengan tes kehamilan yang positif dan berbagi foto saat kehamilan penyanyi itu berkembang.

Setelah terbuka tentang pengalaman keguguran di masa lalu, dia meminta para pengikutnya, "Tolong bersikap lembut padaku sepanjang perjalanan ini."

“Honestly, ya girl just wants to ugly cry in public in a catsuit eating a chocolate-covered pickle with no questions asked,” pungkas captionnya.

Caption tersebut berarti bahwa sejujurnya ia ingin menangis di depan publik dengan kostum kucing sambil memakan acar berlapis cokelat tanpa adanya pertanyaan, atau dengan kata lain ia tidak ingin ada yang bertanya mengenai kehamilannya.

"Ketika saya berusia 16 tahun, saya menulis daftar hal-hal yang saya inginkan saat berusia 30 tahun," kata penyanyi itu dalam keterangan panjang.

"Hal (pertama) dalam daftar adalah menjadi seorang ibu. Sekarang saya hampir berusia 35 tahun, saya mengalami beberapa hari kesedihan karena kehilangan bayi dan tidak mudah untuk memilikinya. Saya ingin hidup saya terlihat sangat berbeda dari yang lain, apa yang terlihat seperti sekarang membuatku kewalahan," lanjutnya

Jessie J kemudian melanjutkan pesannya, berharap perjuangannya akan membuat orang lain tahu bahwa mereka tidak sendiri.

"Aku tahu mengalami hari-hari penuh kesedihan dan menghormati semua perasaan yang muncul, baik dan buruk adalah hal yang sehat dan normal," tulis Jessie J.

"Hal buruk tidak sesering itu terjadi dan ya saya bisa melewati momen ini sendirian secara pribadi dan biasanya begitu, tapi hari ini saya di sini. Karena saya tahu ribuan orang di sekitar (emoji bumi) merasa seperti saya," imbuhnya.

Bintang Inggris yang lahir dengan nama asli Jessica Cornish, mengakhiri pesannya, "Mungkin Anda membaca ini dan merasakan cinta yang saya miliki untuk Anda. Saya harap Anda bisa. Terhubung adalah kuncinya. Memeluk Anda semua.

Ketika pertama kali berbagi berita tentang kegugurannya di depan umum, penyanyi Bang, Bang itu menjelaskan bahwa dia memutuskan memiliki bayi sendiri karena "semua yang saya inginkan dan hidup ini singkat."

"Untuk hamil adalah keajaiban tersendiri dan pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dan saya tahu saya akan mengalaminya lagi. Saya masih shock, kesedihannya luar biasa. Tapi saya tahu saya kuat, dan saya tahu saya akan baik-baik saja," paparnya.

"Saya juga tahu jutaan wanita di seluruh dunia telah merasakan rasa sakit ini dan jauh lebih buruk. Saya merasa terhubung dengan Anda yang saya kenal dan yang tidak saya kenal. Ini adalah perasaan paling kesepian di dunia," pungkas Jessie J. (OL-1)