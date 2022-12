'Road To Now Playing Festival 2023’ Menggebrak The Nusa Dua Bali

‘ROAD To Now Playing Festival 2023’ sukses digelar di The Nusa Dua, Bali, Selasa (29/11).

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua, dan promotor musik Nada Promotama merasa puas dengan penyelenggaraan event musik yang menghadirkan antara lain Band Weezer, Noah, Fourtwnty, The Adams, The Hydrant, dan DJ Candyflip.

Penyelenggaraan event berlangsung aman dan didukung cuaca yang bersahabat. Antusiasme masyarakat ditunjukkan oleh tingginya jumlah pengunjung yang datang, yaitu kurang lebih sebanyak 5.000 orang, walaupun event diselenggarakan di hari kerja.

Dalam keterangan pers, Kamis (1/12). Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengatakan,“ITDC selaku pengelola kawasan The Nusa Dua sangat senang event musik internasional Road To Now Playing Festival 2023 di Pulau Peninsula telah berjalan lancar dan aman,"

Selain itui, festival didukung cuaca yang bersahabat meski sekarang ini sedang musim penghujan.

"Jumlah pengunjung kurang lebih sebanyak 5.000 orang juga sesuai dengan harapan kami, mengingat event diselenggarakan pada hari kerja. Kami juga merasa puas dapat menyajikan sebuah pentas musik yang berkualitas bagi masyarakat Bali bahkan Indonesia,” papar Troy.

‘Road To Now Playing Festival 2023’ merupakan festival musik pembuka dari event ‘Now Playing Festival’ yang dijadwalkan akan berlangsung pada 2023.

'Road To Now Playing Festival’ diharapkan dapat meningkatkan awareness dan minat publik terhadap ‘Now Playing Festival 2023’

Now Playing Festival merupakan festival musik tahunan yang diadakan di Bandung sejak tahun 2019 yang dinobatkan sebagai festival musik terbesar di Bandung menyusul keberhasilannya dalam mengundang 14 musisi yang tampil di 2 panggung berbeda dengan 23.000 pengunjung.

Direktur Nada Promotama Emil Mahyudi mengatakan, “Kami sangat senang event‘Road To Now Playing Festival 2023’ telah sukses diselenggarakan di Pulau Peninsula The Nusa Dua Bali."

"Para artis yang tampil pun turut senang dapat menampilkan penampilan terbaiknya ditambah dengan antusiasme penonton yang luar biasa," ujar Emil.

"Kami berharap respon masyarakat yang baik terhadap event ini akan berlanjut pada festival ‘Now Playing Festival’ di Bandung pada awal 2023 mendatang,” katanya

‘Road To Now Playing Festival 2023’ kemarin dimulai pukul 14:00 WITA, dibuka oleh penampilan Candyflip, yang kemudian dilanjutkan oleh penampilan-penampilan The Hydrant, The Adams, Fourtwnty, Noah dan Weezer sebagai penampil puncak.

Kolaborasi menarik antara Weezer dan The Adams yang menampilkan lagu ‘Anak Sekolah’milik penyanyi papan atas Indonesia Chrisye, menjadi suatu kejutan menyenangkan bagi para pengunjung.

“Dua event musik besar sudah kami sajikan pada tahun 2022 ini. Univlox yang diselenggarakan pada Agustus lalu dan Road To Now Playing Festival kemarin," ujar Troy.

"Kami bersemangat menyambut lebih banyak event serupa dapat diselenggarakan di kawasan kami, mengingat kawasan kami ini memiliki fasilitas lengkap serta SOP yang telah terbukti siap dan sukses dalam menggelar berbagai jenis event berskalabesar baik nasional maupun internasional, tidak terkecuali festival musik dan pagelaran seni lainnya,” imbuh Troy.

The Nusa Dua sendiri saat ini memiliki 19 hotel atau setara dengan 4.800 kamar yang beroperasi di masa pandemi serta fasilitas MICE yang mampu menampung lebih dari 20.000 delegasi.

Melengkapi fasilitas akomodasi dan MICE ini, di The Nusa Dua juga terdapat atraksi seperti pusat perbelanjaan Bali Collection, Museum Pasifika serta Bali Nusa Dua Theater.

Fasilitas lain yang juga tersedia adalah rumah sakit internasional, international medical and fertility wellness centerserta lapangan golf 18 holes.

Sementara, Pulau Peninsula merupakan kawasan outdoor space seluas 5 hektar denganlokasi langsung menghadap Samudera Hindia.

Kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas open stage, helipad standard Chinook, stage Kecak untuk menampung 600 orang, serta wisata alam Water Blow ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan (MICE), termasuk event atau pagelaran musik, wedding party, employee gathering, dan gala dinner.

“Kami berkomitmen mendukung semua aktivitas yang mendorong bergeraknya ekosistem bisnis ekonomi kreatif yang berkorelasi langsung dengan penguatan konten-konten kreatif di kawasan pariwisata yang dikembangkan dan dikelola oleh ITDC yaitu The Nusa Dua, The Mandalika dan menyusul kedepannya Tana Mori Labuan Bajo,” tutup Troy. (RO/OL-09)