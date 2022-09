HBO Siap Rilis Serial “The Last of Us”, Terinspirasi dari Video Gim Populer

HBO akan segera menampilkan serial terbaru bertema post apokalips, saat menayangkan trailer pertama The Last of Us pada hari Senin. HBO telah mengumumkan pemutaran perdana seri akan dilangsungkan pada tahun 2023.

Serial ini juga dibuat oleh Craig Mazin, pencipta dan penulis di balik HBO Chernobyl. Serial ini akan diperankan oleh bintang “Game of Thrones” Pedro Pascal, yang akan memerankan Joel, dan Bella Ramsey yang akan memerankan Ellie.

Serial ini juga akan menampilkan Gabriel Luna pemeran “Terminator :Dark Fate” sebagai Tommy dan Anna Torv “Mindhunter” sebagai Tess. Serial ini sedang dikembangkan dan akan melibatkan Neil Druckmann dari Naughty Dog sebagai produser, studio yang mengembangkan kedua video game The Last of Us.

The Last of Us bercerita ,mengenai Joel dan Ellie saat mereka melewati Amerika Serikat pasca-apokaliptik yang telah dirusak oleh penyakit misterius yang mengambil alih otak orang-orang dan mengubahnya menjadi monster berbahaya. Sepanjang jalan mereka bertemu dengan semua jenis karakter, beberapa ramah, dan lainnya yang setidaknya sama berbahayanya dengan mereka yang terinfeksi.

The Last of Us akan menampilkan 10 episode di musim pertamanya, dan belum ada pengumuman resmi untuk musim kedua. (OL-6)