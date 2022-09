Vino G Bastian Sebut Miracle in Cell No 7 Kisahkan Cinta Seorang Ayah

AKTOR Vino G Bastian mengatakan film Miracle in Cell No 7, yang dia bintangi, berupaya menggambarkan cinta seorang ayah terhadap anak perempuannya meski kadang tidak pernah diungkapkan lewat kata-kata.

"Cinta seorang ayah itu kadang-kadang enggak bisa terungkap. Seorang ayah itu kan enggak semuanya seperti ibu yang mencurahkan kasih sayangnya secara verbal. Dia lebih ada jarak dengan anaknya. Hal itulah yang pengin banget kita suarakan lewat film ini," kata Vino saat bertemu media, dikutip Minggu (4/9).

Tidak berhenti sampai situ, Vino mengatakan Miracle in Cell No 7 juga diharapkan dapat memberikan sesuatu yang lebih besar lagi dengan anak-anak yang menonton film tersebut dapat meneruskan kasih sayang dan cinta mereka kepada generasi berikutnya.

Film Miracle in Cell No 7, yang disutradarai Hanung Bramantyo merupakan film yang diadaptasi dari film Korea Selatan (Korsel) berjudul sama garapan Lee Hwan-kyung yang rilis pada 2013.

Menurut Vino, film Miracle in Cell No 7 akan sangat menyentuh jiwa para laki-laki baik yang masih lajang ataupun yang sudah menjadi seorang ayah agar bisa selalu melindungi anak perempuan mereka. Bahkan, Vino sendiri mengaku dia sampai menangis saat menonton film Miracle in Cell No 7 versi asli.

Untuk itu, ketika mendapatkan tawaran untuk berperan sebagai tokoh utama dalam film remake versi Indonesia, Vino mengaku senang meski merasa ada beban karena kemungkinan film tersebut akan dibanding-bandingkan dengan film aslinya, Apalagi, Miracle in Cell No 7 juga telah di-remake di beberapa negara.

"Tapi dari situ justru menguatkan para pemain. Justru kita harus punya beban, kalau enggak punya beban kita akan syuting seenaknya aja," ujar Vino.

"Karena tahu ini akan dibanding-bandingkan, ya jadi kita kasih yang terbaik. Kita kerja keras, masing-masing karakter cari pendekatannya masing-masing. Insya Allah kita kasih yang terbaik untuk film ini," pungkasnya.