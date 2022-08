Djo Rilis Single Figure You Out

DJO, proyek musik dari aktor, produser, dan penulis lagu Joe Keery (yang dikenal sebagai pemeran Steve Harrington dalam serial Netflix, Stranger Things), siap merilis album keduanya, Decide, pada 16 September 2022 mendatang.

Decide akan menjadi rumah dari dua single yang baru-baru ini ia rilis yaitu Change dan Gloom. Bersamaan dengan pengumuman ini, Djo juga merilis single terbarunya Figure You Out.

Djo telah tampil live sepanjang 2022, membawakan lagu-lagu dari album Decide di berbagai panggung ternama seperti festival musik Lollapalooza, Shaky Knees, Boston Calling, Bottle Rock.

Decide menjadi album ke-2 dalam katalog musik Djo setelah kesuksesan album perdananya, Tweny Twenty, yang merupakan album pertama dari proyek solonya setelah berpisah dari band psych-rock asal Chicago, Post Animal.

Djo — yang dikenal melalui perannya di Stranger Things — telah membuat musik sejak remaja dan menghabiskan dua tahun dengan Post Animal, sebelum akhirnya beralih ke proyek solonya sebagai Djo.

Decide diproduksi bersama dengan musisi Adam Thein selama pandemi dan direkam di Sound Factory di Los Angeles. Decide merupakan sebuah titik penting di perjalanan hidup Djo dan merangkum kumpulan cerita semasa umur 20-annya.

Album ini membahas pertumbuhan, hubungan, dan bagaimana Djo berusaha menavigasikan semuanya di dunia yang penuh dengan teknologi. Namun, ambisi soniknyalah yang akhirnya membawa introspeksi ini menjadi karya yang nyata dalam bentuk musik synth berlapis yang memukau dan emosional.

Sejak perilisan Twenty Twenty dan single-single berikutnya, musik Djo telah menorehkan banyak prestasi. Djo telah mengumpulkan hampir 95,2 juta klik di TikTok, meraih hampir 155 juta stream di Spotify dan Apple Music secara global, serta lebih dari 210.000 Shazam.

Change dan Gloom juga masuk di tangga lagu Spotify Viral 50 di Amerika Serikat, Selandia Baru, Irlandia, dan Australia. Djo merilis sendiri semua musiknya melalui label AWAL. (RO/OL-1)