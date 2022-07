Song Hye Kyo Reuni dengan Penulis Descendants of the Sun di The Glory

AKTRIS Korea Selatan Song Hye Kyo kembali bekerja sama dengan penulis Kim Eun-sook setelah enam tahun lalu mereka berkolaborasi dalam serial Descendants of the Sun.

Kali ini, Song Hye Kyo akan membintangi serial The Glory, yang berkisah tentang seorang perempuan yang bertekad membalas dendam kepada para perisak di masa kecilnya yang membuat hidupnya berantakan.

Netflix, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (28/7), mengatakan penulis Kim Eun Sook dikenal melalui sejumlah drama Korea populer, seperti The King: Eternal Monarch, Mr. Sunshine, dan Guardian: The Lonely and Great God.

Baca juga: Jung Kyung Ho Kirim Truk Kopi ke Lokasi Drama Terbaru Song Hye Kyo

Kali ini, Kim Eun Sook akan menghadirkan kisah balas dendam yang emosional. Song Hye Kyo, salah satu aktris papan atas Korea, yang antara lain pernah membintangi Encounter dan That Winter, the Wind Blows, akan memerankan karakter Moon Dong Eun, yang jauh berbeda dari peran lain yang pernah ia mainkan.

Moon Dong Eun digambarkan sebagai seorang yang penuh amarah dan berniat membalas dendam pada siapa pun yang telah membuatnya menderita, termasuk para perisak di masa kecilnya serta mereka yang tidak pernah membantunya saat dalam kesulitan.

Sementara itu, aktor pendatang baru Lee Do Hyun akan berperan sebagai Joo Yeo Jeong, seorang laki-laki yang menyimpan rahasia di masa lalunya.

Dikenal melalui penampilannya di Sweet Home dan 18 Again, Lee bersiap membuat penonton terkejut oleh interpretasinya akan peran yang emosional ini.

The Glory akan disutradarai Ahn Gil Ho, yang dikenal melalui tayangan-tayangan thriller seperti Happiness, Record of Youth, Memories of the Alhambra, dan Stranger. (Ant/OL-1)