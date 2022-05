Jung Kyung Ho Kirim Truk Kopi ke Lokasi Drama Terbaru Song Hye Kyo

JUNG Kyung Ho mendukung drama terbaru Song Hye Kyo dengan mengirimkan truk kopi untuk para pemain dan kru The Glory.

Dikutip dari laporan Soompi, Selasa (17/5), pada Senin (16/5), Song Hye Kyo berbagi foto melalui Instagram Stories-nya tentang truk kopi yang dikirim Jung Kyung Ho untuk para pemain dan kru drama The Glory.

Song Hye Kyo pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jung Kyung Ho yang telah mendukung drama terbarunya itu.

Dalam The Glory, yang menandai reuni Song Hye Kyo dengan penulis Descendants of the Sun Kim Eun Sook, aktris tersebut akan memerankan Moon Dong Eun.

Di truk kopi yang dikirimkan Jung Kyung Ho, dia menuliskan pesan, "Nikmati camilan lezat yang tidak tahu kapan akan hilang, bersama dengan minuman menyegarkan dengan es terapung!"

Sementara pada spanduknya bertuliskan, "Saya mendukung guru Moon Dong Eun dan semua aktor dan anggota staf The Glory! Dari Jung Kyung Ho.

Drama The Glory mengisahkan tentang balas dendam Song Hye Kyo. yang menjadi korban perundungan di sekolah.

Dalam drama itu, karakter Moon Dong Eun digambarkan sebagi siswi SMA yang bermimpi menjadi arsitek namun harus putus sekolah karena menjadi target perundungan. (Ant/OL-1)