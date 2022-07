Pilih Fokus pada Kesehatan Mental, Shawn Mendes Tunda Tur Dunia

SHAWN Mendes menunda tur dunianya, Wonder, selama tiga minggu ke depan untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Hal itu diumumkan penyanyi itu, yang dikutip Kamis (14/7).

"Hati saya hancur untuk mengatakan ini, tetapi sayangnya saya harus menunda tiga minggu ke depan pertunjukan di Uncasville, Connecticut, sampai pemberitahuan lebih lanjut," tulis Mendes dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya.

Ia bercerita dirinya telah menjalani tur sejak berusia 15 tahun dan merasa kesulitan ketika harus jauh dari teman dan keluarga.

Baca juga: Putus dari Camila Cabello, Shawn Mendes Tulis When You're Gone

Menurutnya, ia merasa keputusan untuk kembali menjalani kesibukannya terlalu dini setelah sebelumnya sempat beristirahat.

"Setelah berbicara dengan tim dan profesional kesehatan, saya perlu meluangkan waktu untuk menyembuhkan dan menjaga diri sendiri dan kesehatan mental saya, pertama dan terutama. Segera setelah ada lebih banyak perkembangan, saya berjanji akan memberi kabar kepada kalian," lanjutnya.

Dikutip dari Variety, Kamis (14/7), tur dunia Wonder akan dimulai pada 27 Juni di Portland, Oregon, dan direncanakan berlangsung hingga Oktober di Amerika Serikat sebelum dilanjutkan lagi pada Mei 2023 di Inggris dan Eropa.

Pertunjukan yang akan ditunda termasuk di Saint Paul, Minnesota; Omaha, Nebraska; Milwaukee, Wisconsin; Chicago, Illinois; St. Louis, Missouri; Cleveland, Ohio; Pittsburgh, Pennsylvania; Charlotte, NC; Raleigh, NC; Philadelphia, Pennsylvania; serta Washington, DC. Hingga saat ini pertunjukan yang ditunda belum dijadwalkan ulang.

Mendes merilis album studio keempatnya, Wonder, pada Desember 2020. Single terbarunya, It'll Be Okay, dirilis pada Desember 2021.

Dia juga membintangi film musikal animasi mendatang Lyle, Lyle, Crocodile, yang akan dirilis pada 7 Oktober. (Ant/OL-1)