Simple Plan Galang Dana untuk Ukraina Lewat Lagu Baru

MENANGGAPI krisis yang saat ini sedang terjadi di Ukraina, Simple Plan menggalang dana bantuan untuk masyarakat Ukraina lewat video klip single terbaru mereka, Wake Me Up (When This Nightmare’s Over).

Video musik lagu tersebut disutradarai oleh pembuat flm asal Ukraina, Jensen Noen, yang sebelumnya telah menyutradarai video musik untuk dua single terbaru Simple Plan, The Antidote dan Ruin My Life.

Para pemain, kru, tim post-production, dan tim efek visual asal Ukraina turut terlibat dalam pembuatan video Wake Me Up (When This Nightmare’s Over).

“Saat kami pertama kali melihat gambar-gambar perang yang terjadi di Ukraina, hati kami hancur dan kami merasa tidak berdaya,” ujar Simple Plan. “Memikirkan dampak dari peperangan ini terhadap anak-anak dan banyak keluarga di sana rasanya sangat menyakitkan dan kami pun akhirnya tergerak untuk membantu. Ide untuk membuat video musik ini dimulai dari sejumlah diskusi dengan Jensen Noen, yang merupakan teman baik dan sutradara kami. Kami dapat merasakan betapa penting dan personal peristiwa yang saat ini sedang terjadi di Ukraina baginya dan dari sana konsep video ini muncul.”

“Rasanya sangat istimewa melihat banyak aktor, aktris, dan kru Ukraina yang terlibat dalam proyek ini untuk secara bersama-sama membuat video musik yang menyentuh dan emosional. Kami selalu percaya kepada kekuatan musik dan kami harap video ini dapat membawa dampak positif dan dapat mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk rakyat Ukraina,” lanjut band itu.

Sutradara Jensen Noen menambahkan, “Sejak perang dimulai, saya merasakan berbagai macam emosi: mulai dari depresi hingga kemarahan sampai rasa ketidakberdayaan yang berlebih. Saya kehilangan kata-kata saat melihat tanah air saya dihancurkan berkeping-keping, banyak orang diperkosa dan dibunuh, serta anak-anak dan warga tidak berdosa yang meninggal setiap harinya. Banyak anggota keluarga dan teman-teman saya terkena dampak dari perang ini.”

“Rasanya sangat berarti bagi saya bahwa lewat karya ini saya dapat meningkatkan kesadaran banyak orang dan mengumpulkan dana untuk membantu menceritakan cerita orang-orang di tanah air saya. Kesempatan bekerja sama dengan pemain dan kru yang sebagian besar menampilkan orang-orang Ukraina membuat pengalaman membuat video ini semakin istimewa. Aku sangat bersyukur kepada Simple Plan yang atas kesempatan ini, untuk menceritakan apa yang sedang terjadi di negara saya dan kepada semua pemain dan kru yang meluangkan waktu mereka untuk proyek ini.”

Lewat video musik tersebut, Simple Plan berharap meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peristiwa yang sedang terjadi di Ukraina dan untuk mengumpulkan dana bantuan bagi mereka yang terkena dampak perang di Ukraina.

Semua uang yang dihasilkan dari tiap view video musik Wake Me Up (When This Nightmare’s Over) di YouTube akan didonasikan ke berbagai jalur bantuan Ukraina lewat UNICEF Ukraine Emergency Appeal.

Selain itu, Simple Plan juga akan mendonasikan sebagian dari hasil penjualan tiket tur terbaru mereka lewat Simple Plan Foundation.

Simple Plan juga berkolaborasi dengan sejumlah organisasi Ukraina di antaranya Canada-Ukraine Foundation dan Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) untuk menyebarkan upaya penggalangan dana lewat video terbaru mereka tersebut.

Lagu Wake Me Up (When This Nightmare’s Over) diambil dari album terbaru Simple Plan, Harder Than It Looks, yang siap dirilis pada 6 Mei 2022 mendatang.

Album itu turut menampilkan single The Antidote, Ruin My Life, dan Congratulations.

Simple Plan baru-baru ini meramaikan layar kaca Indonesia saat mereka tampil secara virtual di Result Show Grand Final X Factor Indonesia dan di Tonight Show, akhir Maret lalu.

Menyambut album terbaru mereka, Simple Plan semakin ramai dibicarakan di penjuru Asia Tenggara yang selalu menyambut hangat musik mereka yang penuh dengan lirik-lirik yang relatable dan melodi-melodi pop rock yang infectious.

Simple Plan terdiri dari Pierre Bouvier (vokalis), Chuck Comeau (drummer), Sebastien Lefebvre (gitaris lead), dan Jef Stinco (gitaris ritme). (RO/OL-1)