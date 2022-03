Lindsay Lohan akan Bintangi Dua Film Netflix

LINDSAY Lohan dikabarkan akan membintangi dua film baru di platform streaming Netflix.

Berita itu muncul menjelang peran utama Lohan dalam komedi romantis liburan-sentris Netflix mendatang Falling for Christmas, yang akan tayang perdana akhir tahun ini.

Falling for Christmas menandai peran akting pertama Lohan setelah bertahun-tahun. Dalam film tersebut, dia akan berperan sebagai pewaris hotel yang baru bertunangan yang mengalami kecelakaan ski dan menderita amnesia total.

"Kami sangat senang dengan kolaborasi kami dengan Lindsay hingga saat ini, dan kami sangat senang untuk melanjutkan kemitraan kami dengannya, kata Direktur Film Independen Netflix Christina Rogers.

"Kami berharap dapat membawa lebih banyak filmnya ke anggota kami di seluruh dunia," lanjutnya.

Setelah melejit menjadi terkenal dengan The Parent Trap pada 1998, Lohan membintangi serangkaian hits remaja, seperti Freaky Friday, Mean Girls, dan Confessions of a Teenage Drama Queen. Dia mulai mengurangi karier di dunia hiburan di awal 2010-an.

Sejak saat itu, Lohan diketahui hanya muncul di film-film kecil seperti film thriller 2013 sutradara Paul Schrader The Canyons, sebelum pindah ke luar negeri untuk tinggal di Eropa dan Dubai.

Saat berada di luar negeri, dia membuka properti pantai di Mykonos dan Rhodes dan mendokumentasikan bisnisnya di serial realitas MTV 2019 Lindsay Lohan's Beach Club.

Pada tahun yang sama, dia pun secara terbuka mengisyaratkan berencana untuk kembali ke Amerika Serikat (AS) dan kembali ke karier filmnya. (At/OL-1)