Squid Game Raih Penghargaan di Ajang Cut Awards

PENCITA serial drama Korea Netflix, Squid Game, memenangkan dua penghargaan di 20th Director's Cut Awards.

Dikutip dari Korea Times, Rabu (2/3), sutradara dan penulis serial Squid Game, Hwang Dong-hyuk, memenangkan kategori Skenario Terbaik dan Sutradara Terbaik dalam kategori serial di penghargaan Cut Awards. Kategori tersebut pun diketahui yang pertama di tahun ini.

"Merupakan suatu kehormatan untuk memenangkan penghargaan pertama dalam kategori ini. Saya sangat berterima kasih," kata Hwang setelah menerima penghargaan.

"Mengerjakan serial ini merupakan perjalanan yang panjang, berat, kesepian, dan menyakitkan. Saya sempat berpikir untuk menyerah beberapa kali dalam penderitaan. Dan untuk menerima penghargaan yang berarti membuat masa-masa itu berharga," lanjutnya.

Dia menambahkan meskipun proyek berikutnya belum ditentukan, dia mengatakan proyek itu kemungkinan akan menjadi film atau musim kedua Squid Game.

Tidak hanya sang sutradara, Jung Ho-yeon, yang membintangi Squid Game, juga memenangkan penghargaa Aktor Terbaik dalam kategori serial di Cut Awards.

Didirikan pada 1998, penghargaan ini merupakan acara tahunan yang dipersembahkan oleh Directors Guild of Korea (DGK) untuk menghargai film dan serial luar biasa yang dirilis pada tahun lalu. Nominasi dan pemenangnya dipilih secara eksklusif oleh direktur DJK.

Untuk kategori film, sutradara Lee Joon-ik meraih penghargaan Sutradara Terbaik atas karyanya di The Book of Fish. Penulis dari skenario film itu, Kim Se-Gyeom pun memenangkan penghargaan skenario terbaik.

Aktor Lee Byung-hun dan Jeon Jong-seo memenangkan Aktor Terbaik dalam Film, untuk penampilan mereka masing-masing dalam film thriller politik 2020, The Man Standing Next, dan dalam film thriller, misteri 2020, Call.

Koo Kyo-hwan juga memenangkan Aktor Terbaik dalam Serial dengan penampilannya di serial militer Netflix, D.P (2021). Dia juga meraih Best New Actor in Film dengan film aksi zombie Peninsula (2020). (Ant/OL-1)