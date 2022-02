Lewat Impas, Geisha Ingin Tampilkan Citra Baru

MEMBUKA lembaran baru dalam bermusik, grup band Geisha mengusung konsep dan warna yang berbeda dari sebelumnya. Citra itu dapat dirasakan dari lagu terbaru mereka yang berjudul Impas.

Lebih segar dengan musik bernuansa pop funk, Impas merepresentasikan seseorang yang punya hak setara atas rasa cintanya. Lagu ini dihadirkan untuk bangkit melawan rasa patah hati terhadap pasangan.

"Kita mencoba memberikan sesuatu yang baru, mulai dari warna musik hingga lirik lagunya. Ini adalah new chapter dari musik dan new look dari Geisha sekarang. Kita ingin memberikan sesuatu yang lebih fresh, dan relate dengan telinga pendengar musik sekarang," ujar Roby, gitaris dan pencipta lagu Impas dalam siaran resmi, dikutip Selasa (22/2).

Roby mengatakan susunan lirik lagu Geisha kali ini lebih kuat dan tegas. Musik lagu Impas juga sangat sesuai dengan karakter vokal dari Regina.

"Bisa dibilang lagu ini bergenre pop funk, warna musik yang agak jarang ditemukan di masa sekarang," jelas Roby.

Menurut Geisha, Impas sudah dipersiapkan sejak 2 tahun lalu. Akan tetapi, awal 2022 dinilai sangat tepat untuk meluncurkannya, sekaligus memperkenalkan citra baru dari band tersebut.

"Proses syuting video klip berjalan lancar, sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Seluruh personel tampil elegan terutama Regina dengan balutan jas. Menggambarkan imej band Geisha yang sekarang," kata Geisha.

Geisha berharap lagu ini bisa diterima oleh para pendengar lama band tersebut dan anak-anak muda masa kini.

Impas bisa didengarkan dalam berbagai momen apapun, terutama di pagi hari untuk semangat beraktivitas.

"Pesan dalam lagu ini adalah kita harus berani menjadi diri sendiri. Jangan takut kalau pasanganmu melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu," ujar Geisha.

Impas sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital. (Ant/OL-1)