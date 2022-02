Doyoung NCT Bintangi Serial Drama To X Who Doesn't Love Me

SM Entertainment resmi mengumumkan Doyoung NCT akan menjadi pemeran utama di serial drama Korea TVING terbaru berjudul To X Who Doesn't Love Me.

Dikutip dari Soompi, Selasa (22/2), To X Who Doesn't Love Me menceritakan kisah sebuah buku catatan ajaib yang bisa membuat siapa saja jatuh cinta pada seseorang selama satu bulan.

Doyoung NCT akan memerankan tokoh utama bernama Jung Shi Ho, seorang siswa yang memiliki trauma akan pengalaman menyakitkan.

Sebagai teman pria dari pemeran utama perempuan Seo Hee Soo (Han Ji Hyo), Jung Shi Ho adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia buku catatan ajaib tersebut.

Jung Shi Ho menjadi khawatir saat Seo Hee Soo mencoba menggunakan buku catatan itu untuk memulai perjalanan cintanya.

"Saya benar-benar bersyukur karena memiliki kesempatan lagi untuk berakting. Demi penggemar saya dan orang-orang yang percaya pada saya, saya akan melakukan yang terbaik," ujar Doyoung.

Debut akting Doyoung dimulai saat dia membintangi web drama Midnight Cafe 3: The Curious Stalker tahun lalu. Belum lama ini, dia juga tampil dalam musikal Marie Antoinette.

To X Who Doesn't Love Me dijadwalkan tayang perdana pada Juni mendatang. (Ant/OL-1)