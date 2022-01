HIVI! Tandai 13 Tahun Berkiprah dengan Pertunjukan ThirteenOnThirty

TAHUN ini, grup musik HIVI! merayakan 13 tahun perjalanan berkarya dengan mengadakan sebuah pertunjukan musik bertajuk

ThirteenOnThirty.

HIVI!, yang terdiri dari Ilham (vokal), Neida (vokal), Ezra (gitar, vokal), dan Febrian (gitar, vokal) mengatakan 13 tahun bukan hal yang mudah untuk dilalui. Namun, berkat dukungan keluarga, tim, teman, dan penggemar, mereka dapat terus berjalan.

Oleh karenanya, perayaan ini merupakan penanda bahwa HIVI! akan melanjutkan perjalanan yang membutuhkan perencanaan yang lebih baik dalam industri musik.

"Semoga kami bisa terus memberikan kesan dan kenangan yang indah di setiap karya kami. Pastinya, kami, dari HIVI!, tidak sabar untuk mengisi lembaran baru di buku kami dan melihat lembaran baru di depan," ujar Ilham dalam keterangan resmi, Jumat (28/1).

Neida juga mengatakan tidak sabar melakukan pertunjukan musik secara langsung yang sudah tertunda selama kurang lebih 2 tahun.

"Lega sekali rasanya bisa bertatapan langsung dengan penonton dan bernyanyi bersama merayakan ulang tahun HIVI! ke-13. Bangga juga sama semua yang hadir dan patuh protokol. Semoga dengan perayaan ini bisa menjadi awalan yang baik untuk ke depan nya,"; kata Neida.

Dalam konser nanti, grup musik HIVI! telah mempersiapkan 20 lagu, yang diambil dari beberapa album terbaik selama mereka berkiprah di industri musik Indonesia, seperti Say Hi to HIVI!, Kereta Kencan, dan CERITERA.

"Walaupun dengan waktu persiapan yang cukup singkat, kami yakin acara ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus mengobati rasa rindu kami dan teman-teman semua akan euforia perpanggungan musik," kata Ezra.

Didukung penuh oleh SRN Entertainment, pertunjukan tersebut akan diselenggarakan pada 30 Januari 2022, di Bengkel Space, SCBD, Jakarta dan turut melibatkan musisi kenamaan tanah air lainnya seperti Candra Darusman, Tohpati, Nino RAN, Rendy Pandugo, Thomas Djorghi, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Sri Hanuraga, dan Juicy Luicy.

ThirteenOnThirty akan melibatkan penonton secara langsung dengan tetap mengedepankan disiplin protokol dan mematuhi kebijakan daerah, guna menciptakan pertunjukan hiburan yang bertanggung jawab.

"Tentu dengan adanya konser grup musik HIVI! #ThirteenOnThirty di awal 2022 ini bisa menjadikan semangat baru untuk semua musisi-musisi Indonesia agar tetap eksis menampilkan kreatifitas dalam berekspresi," ujar CEO SRN Entertainment Sonya Laoh Mendes.

Pada pertunjukan ThirteenOnThirty, protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat, mulai dari penerapkan 3M, jumlah pengunjung 50%, integrasi dengan Pedulilindungi, pembagian masker KN95, penonton yang disekat sehingga tidak bertumpuk, dan beberapa cara lain. (Ant/OL-1)