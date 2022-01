Grentperez Bercerita tentang Cinta yang Hilang lewat Absence of You

MUSISI Australia-Filipina grentperez kembali menyapa penggemarnya dengan sound bedroom pop khasnya lewat single Absence of You yang telah dirilis ke semua platform streaming musik.

Kemampuan vokal prima grentperez, serta karisma dan sound timeless-nya membuat namanya semakin dikenal di seluruh dunia sepanjang 2021 lewat sejumlah single yang ia lepas termasuk Cherry Wine, yang masuk chart Viral 50 Spotify di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Lahir dari rasa kehilangan, Absence of You adalah sebuah lagu yang memeluk semua pendengarnya yang sedang mengalami patah hati.

Baca juga: Angkat Fenomena TKW, Kelompok Musik Tjongpick Rilis Lagu Ngatidjem

Mengenai lagu terbarunya, grentperez mengatakan Absence of You adalah lagu tentang patah hati dan tentang menerima diri kita sepenuhnya, untuk menjelajahi dunia di luar sana yang sedang menunggu kita.

"Dunia di luar dari diri kita dan hubungan yang telah hancur. Kita melihat kenangan-kenangan sebagai beban di hidup ini, dan dengan melepaskan kenangan-kenangan itu, kita pun merasa terbebas,” ujarnya.

Selama masa pandemi, grentperez habiskan untuk mengembangkan sound dan musikalitasnya. Lagu-lagu originalnya seperti Cherry Wine, My Heart It Beats For You, dan Clementine mendapatkan sambutan hangat.

Di Tanah Air lagu-lagunya dimainkan di Prambors, Mustang 88.0 FM, Trax FM, Ardan Radio, dan berbagai stasiun radio ternama di seluruh Indonesia. Saat ini, Jakarta menduduki posisi #1 Top Cities grentperez di Spotify.

Baru-baru ini, grentperez mengikutsertakan para penggemarnya di seluruh dunia lewat Oficial Community Music Video lagu My Heart It Beats For You.

Lahir di Australia, grentperez adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di keluarga berlatar belakang Filipina. Saat tumbuh dewasa ia sering mendengarkan The Eagles, The Beatles, dan Queen dengan ayahnya sebelum ia akhirnya menemukan Musiq Soulchild.

Saat ia diberikan gitar akustik nylon pertamanya, ia kemudian secara otodidak mempelajari lagu Lemonade dari Jeremy Passion — mempelajari chord, bentuk, dan pola-pola plucking.

Pada 2013, ia akhirnya memulai channel YouTube-nya sendiri yang telah mendapatkan lebih dari 500 ribu subscribers dan 30 juta view hingga hari ini.

Dengan segudang materi original yang siap dirilis pada 2022, grentperez masuk ke deretan musisi pendatang baru yang patut diikuti perkembangannya. (RO/OL-1)