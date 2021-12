Rendy Pandugo akan gelar Konser Langsung Pertama pada 2021

WONDERLAND Records/Universal Music Indonesia mengumumkan Randy Pandugo tengah bersiap menghadirkan konser langsung bertema intimate untuk para penggemarnya pada 2021.

Sebelumnya, Redny Pandugo merilis EP SEE YOU SOMEDAY pada 2021, yang terinspirasi dari kebiasaannya yang mengucapkan, "See you someday" di akhir sesi manggungnya.

Sejak pandemi, Rendy harus berhenti tampil. Karenanya, EP ini dibuat sebagai ekspresi betapa dia merindukan para pendengar musiknya dan hari-hari indah tampil di atas panggung di depan orang banyak secara langsung.

Tidak dapat bertemu langsung dengan para penggemarnya sejak pandemi, album ini dimaksudkan sebagai obat dan kesempatan bagi Rendy untuk terhubung kembali dan berada di sana untuk para pendengarnya, serta harapannya untuk dapat melihat mereka lagi suatu hari nanti.

Rendy Pandugo akhirnya bisa bertemu kembali dan berkumpul kembali dengan para pendengar dan teman-temannya untuk melepas rasa rindu dan rindu tampil di panggung secara langsung, dengan Intimate Gig pertamanya pada 2021.

Tentunya panggung itu akan terasa hangat karena jumlah pengunjung yang hadir akan dibatasi dan menjadi momen yang intim dengan sang bintang.

Intimate Gig itu juga akan menghadirkan Oslo Ibrahim sebagai pembuka panggung untuk Rendy.

Rendy Pandugo Intimate Gig akan diadakan pada 16 Desember 2021 mulai pukul 19.00 WIB di Jakarta tepatnya di Antasore, Cilandak, Kota Jakarta Selatan.

Untuk para penggemar Rendy Pandugo, Anda bisa membeli tiket penampilannya secara daring seharga Rp150.000. (Ant/OL-1)