Resso Gelar Coaching Clinic, Berbagi Cara Me-remix Lagu

SEBAGAI bagian dari komitmen untuk terus mendukung musisi muda independen berbakat, Resso kembali menyelenggarakan Coaching Clinic kemarin (28/10) yang selain membahas, juga mendemonstrasikan cara me-remix lagu oleh Soundwave.

Coaching Clinic ketiga di tahun ini diikuti oleh para peserta muda yang memiliki minat dan antusiasme terhadap musik dan pengetahuan seputar me-remix lagu.

Di era digital saat ini, berkarya di jalur musik bisa dilakukan dengan lebih mudah karena dukungan teknologi yang canggih dan mudah diakses. Selain untuk menciptakan dan merekam lagu, teknologi digital juga banyak dimanfaatkan untuk me-remix lagu.

Namun penggunaan teknologi harus tetap didasari oleh kreativitas, ketrampilan dan keunikan musisinya. Resso menghadirkan Soundwave, duo beranggotakan Jevin Julian dan Rinni Wulandari, yang berkiprah di jalur musik dengan kekuatan mereka dalam meremix lagu-lagu lawas dan legendaris.

Me-remix lagu sendiri sebenarnya merupakan tren yang sudah lama dilakukan oleh banyak musisi.

Lagu remix dihasilkan dari sebuah lagu yang diubah, baik dengan menambahkan atau memasukkan unsur bunyi dan ritme tertentu, menghilangkan dan mengubah bagian lagu, maupun mempercepat atau memperlambat tempo lagu aslinya. Tidak sedikit lagu lama yang seakan mendapatkan 'nafas' baru setelah diremix.

Menurut Soundwave, ada empat prinsip dasar dalam melakukan remixing lagu.

"Kita harus mengenal lagu yang akan diremix, mengetahui cerita di belakang lagu tersebut, perasaan yang ditimbulkan oleh lagu itu, dan detil dari lagunya seperti tempo, kunci nada, serta jenis suara penyanyinya," ujar Jevin Julian, produser, komposer dan arranger Soundwave yang mengusung aliran musik elektronik.

Perkembangan teknologi juga semakin memudahkan proses melakukan remixing lagu, cukup menggunakan komputer atau laptop, yang dilengkapi dengan digital audio workstation, headphone dan speaker yang berkualitas, serta sound card atau audio interface.

Soundwave juga memberikan beberapa contoh teknik dalam melakukan remixing seperti bootleg/chops, original remix, acapella, recreating the sound, re-recording the vocal dan find the right key.

Sebagai penyanyi dengan vokal yang sangat kuat serta range suara yang lebar, Rinni Wulandari menjelaskan, "Penting untuk memiliki karakteristik vokal yang unik, yang membedakan dengan penyanyi lainnya dan menjadi ciri utama seorang penyanyi."

“Resso memang berkomitmen untuk membekali para musisi muda independen berbakat dengan pengetahuan praktis dan tips dari narasumber yang kompeten dan berpengalaman,” ujar Diza Anindita, Head of Marketing Resso Indonesia.

“Resso memilih Soundwave untuk berbagi ilmu dan pengalaman melalui Coaching Clinic virtual yang interaktif ini, untuk menginspirasi anak-anak muda melalui kiat-kiat dan demo langsung cara me-remix lagu. Semoga apa yang kami lakukan dapat mendorong para musisi muda agar terus terpacu untuk menghasilkan karya-karya musik remix."

Aplikasi Resso menghadirkan berbagai genre musik, termasuk musik elektronik dan remix, serta memiliki playlist dengan ratusan pilihan lagu bagi para penggunanya.

Soundwave, terbentuk pada akhir tahun 2015 setelah Jevin dan Rinni dipertemukan dalam sebuah kompetisi musik televisi, pertama kali melahirkan single remix lagu 'Salah' milik Potret di awal tahun 2016.

Mereka telah mendaur ulang beberapa hits 90-an seperti 'Terserah Boy' (Atiek CB), 'Inikah Cinta' (M.E), 'Kamulah Satu-satunya' (Dewa 19), dan 'Gadis Genit' (Vidi Aldiano).

Selain itu, mereka juga telah menghasilkan beberapa lagu sendiri diantaranya, 'Kisah Kita', 'Satu', 'Peace' dan 'Liberty'.

Jevin, yang juga co-founder komunitas Indobeatbox, serta Rinni, jebolan Indonesian Idol 2007 yang kerap membawakan musik pop dan R&B, kini juga menggawangi acara 'Pimp Your Track' di kanal YouTube. Acara tersebut memberikan kesempatan bagi musisi remix untuk berkolaborasi dengan Soundwave.

Resso dapat diunduh secara gratis di Apple App Store dan Google Play Store.