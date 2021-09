Chaeyoung Sebut TWICE Sedang Siapkan Lagu Baru

Anggota TWICE, Chaeyoung mengungkapkan bahwa saat ini girl band K-Pop itu sedang mengerjakan material baru.

“Saya sedang bersantai dan bekerja,” kata Chaeyoung, sebelum menjelaskan bahwa dia telah, “merekam dan mempersiapkan album berikutnya”.

Saat ini tidak jelas apakah penyanyi tersebut mengacu pada rilis Korea baru atau rekaman bahasa Inggris potensial, yang dapat mengikuti single berbahasa Inggris mendatang mereka The Feels.

TWICE mengumumkan The Feels, awal bulan lalu, dengan gambar teaser yang samar.

Grup tersebut telah mempratinjau lagu dengan cuplikan di TikTok, di samping cuplikan video musik single yang akan datang. The Feels akan dirilis pada 1 Oktober pukul 13.00 waktu setempat.

Pada 2020, girl grup itu telah merilis versi bahasa Inggris dari single mereka More & More dan I Can't Stop Me.

Mereka juga merilis lagu asli bahasa Inggris pertama mereka What You Waiting For sebagai B-side di album berbahasa Jepang 2019 mereka, &Twice. Namun, The Feels akan menjadi single bahasa Inggris resmi pertama mereka.

TWICE membuat comeback mereka pada Juni lalu dengan single musim panas Alcohol-Free dari mini album terbaru mereka Taste Of Love.

Grup beranggotakan sembilan orang ini juga berhasil mencetak posisi 10 besar pertama mereka di Billboard 200 dengan proyek terbaru mereka. (OL-1)