Kisah Paul McCartney Dijadikan Serial Dokumenter

LAYANAN streaming Hulu telah mengumumkan bahwa kisah musikus Paul McCartney akan diadaptasi ke dalam serial dokumenter (docuseries) berjudul McCartney 3,2,1 yang akan tayang perdana pada 16 Juli.

Meskipun ada banyak film dokumenter baik tentang The Beatles maupun McCartney selama bertahun-tahun, Hulu mengatakan, yang membuat serial ini berbeda adalah adanya pembicaraan dengan Rick Rubin, salah satu produser paling sukses dalam 30 tahun terakhir dan ahli musik yang hebat, yang telah bekerja dengan semua orang mulai dari Tom Petty hingga Run-DMC, dari Johnny Cash hingga Slayer, dari Adele hingga Red Hot Chili Peppers.

Pengalaman dan wawasannya tentang penulisan lagu dan rekaman kemungkinan akan memberikan pandangan baru tentang karya terobosan McCartney dengan The Beatles, Wings, dan 51 tahun sebagai artis solo.

"Tidak pernah sebelumnya para penggemar memiliki kesempatan mendengar Paul McCartney berbagi, dalam detail yang begitu luas, pengalaman

menciptakan karya hidupnya - lebih dari 50 tahun musik yang menentukan budaya," kata Presiden Hulu Originals dan ABC Entertainment Craig Erwich, dikutip dari Variety, Selasa (18/5).

"Menjadi pengamat saat Paul dan Rick Rubin mendekonstruksi bagaimana beberapa hit terbesar dalam sejarah musik menjadi benar-benar mencerahkan. Merupakan suatu kehormatan bahwa Paul memilih untuk kembali ke Hulu untuk berbagi seri yang unik ini," imbuhnya.

McCartney 3,2,1 adalah seri terbaru untuk bergabung dengan serangkaian konten dokumenter Hulu yang menggali lebih dalam tokoh-tokoh berpengaruh dari sejarah dunia.

Layanan streaming itu merilis serial dokumenter empat bagian Hillary pada Maret 2020, yang membahas kehidupan Hillary Clinton dan pemilu 2016.

Di tahun itu juga, film dokumenter I Am Greta menampilkan penggambaran intim aktivis iklim remaja Greta Thunberg dari hari-hari pertama pemogokan sekolahnya pada Agustus 2018, hingga penampilannya di KTT Iklim PBB pada September 2019.

Selain itu, Film dokumenter The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016) juga sedang ditampilkan di Hulu.

Disutradarai Zachary Heinzerling, McCartney 3,2,1 diproduseri secara eksekutif oleh McCartney, Rubin, Scott Rodger, Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Jeff Pollack, Frank Marshall dan Ryan Suffern. (Ant/OL-1)