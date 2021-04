Vanesha Prescilla dan Rizky Febian Bintangi Film Kata

Vanesha Prescilla dan Rizky Febian terlibat dalam satu produksi film berjudul Kata. Film yang diangkat dari novel berjudul sama karya Nadhifa Allya Tsana ini mengambil lokasi syuting di Banda Naira. Film yang disutradarai oleh Herwin Novianto ini, secara resmi merilis first look nya diacara Kwikku Fest 2021.

Sutradara film Kata, Herwin Novianto mengungkapkan rasa bahagia mendapat kepercayaan untuk menyutradarai film ini.”Wadah novel ke film beda, karena visual dengan kata-kata kan beda. Tapi saya mendapat kesempatan menvisualkan novel Kata saya senang banget. Apalagi Tsana bilang ini lebih dikedepankan ke ibu. Dan ibu diperankan oleh Lulu Tobing sangat luar biasa. Kita lihat aja nanti filmnya,” ungkapnya.

Penulis novel kata yang akrab disapa Tsana, mengungkapkan, kalau film kata sudah menjadi karya tersendiri, lepas dari novel yang ia tulis. “Ini menjadi sebuah karya yang baru, bukan karya aku lagi, semoga film ini bisa mendapatkan hati disetiap masyarakat. Dan bisa mendapatkan pesan disampaikan,” ujarnya.

Lulu Tobing yang memerankan sosok seorang ibu yang memiliki gangguan mental mama Binta punya trauma masa lalu, sehingga tidak bisa berinteraksi seperti orang lainnya. Dengan kondisi seperti itu, mama sangat bergantung pada Binta. Semoga film ini bisa jadi pembelajaran buat kita dan yang nonton. Gangguan mental bukan penyakit yang harus dijauhi tapi perlu dirangkul,” katanya.

Rasa senang bisa menjadi bagian film ini, juga disampaikan oleh pelantun lagu Makna Cinta, Rizky Febian yang berperan sebagai Nugraha.”Sebenarnya senang banget saat pertama kali ditawari untuk memerankan tokoh Nug. Yang menjadi beban semoga aku bisa mewakili tokoh Nugraha di film ini. Karena aku tidak memiliki basic akting, tapi aku mencoba bertanggung jawab aja disetiap scene yang aku perankan. Apalagi sebelum syuting kita sudah berlatih dengan acting coach,” ujarnya.

Vansesha Presscila yang sukses memerangkan tokoh Milea dan trilogi film Dilan, menceritakan tentang bagaimana pengalamannya syuting film Kata.” Karakter Binta susah-susah gampang menurut aku. Karena banyak relasinya, harus ke mama, ke Biru, terus ke Nug yang orang baru. Terus main sama Dikta dan Iky ini susah sekali. Emosional banget,” selorohnya.

Sedangkan Dikta yang memerankan tokoh Biru mengaku senang bisa terlibat dalam film ini. “Semoga film Kata bisa menyampaikan apa yang diharapkan oleh semuanya, saya juga berharap semuanya happy dan semoga ada Kata 1, 2 dan 3,” harapnya. (OL-12)