Mawar De Jongh dan Vino Bastian Terlibat di Film Lockdown

Setelah sukses memerankan tokoh Anelis dalam film Bumi Manusia yang diangkat dari novel mahakarya Pramoedya Ananta Toer, Mawar De Jongh mengawali tahun 2021 ini dengan bermain dalam film berjudul Lockdown Hal ini terungkap dalam postingan di instagram pribadi milik Mawar De Jongh, @mawar_eva, lengkap dengan foto adegannya bersama aktor senior Vino Bastian.

Hal serupa juga dilakukan lawan main Mawar yang ada di foto adegan, Vino Bastian. Dalam intagram pribadi miliknya, @vinogbastian_. Pemeran Kasino dalam film Warkop DKI Reborn part 1 dan 2 ini, juga memosting foto adegan yang sama dengan Mawar De Jongh. Dalam foto tersebut, terlihat Vino dan Mawar saling tatap dengan raut muka sedih.

“If you truly love someone, don’t ever decorate their eyes with tears. #comingatyou #vinogbastian,” tulis Vino. Sedangkan Mawar De Jongh, hanya menulis caption “#comingsoon Lockdown (2021).”

Postingan Vino dan Mawar sontak membuat para penggemarnya bertanya-tanya. Belum satu genap sehari, postingan ini sudah mendapatkan ratusan komentar dari netizen.

Apa yang terjadi di akun instagram milik Mawar, juga terjadi di akun Instagram milik Vino Bastian. Namun, karena tidak mencantumkan judul apapun, penggemar Vino menduga kalau ini ada bagian dari adegan film Miracle In Cell No 7. Seperti komentar dari penggemar Vino @albar_mauludi06, “Buat yang nanya ini film apa? Ini film miracle in cell no.7 adaptasi film luar dan di remake versi indonesia. Film aslinya pecah tapi versi Indonesia ga bakalan kalah pecah sih.” (OL-12)