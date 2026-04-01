Harga Batu Bara Turun ke Rp1,69 Juta per Ton, Tekanan Pasokan Global belum Reda

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Harga batu bara acuan (HBA) periode I April 2026 turun ke level US$99,87 per ton, melanjutkan pelemahan dari US$103,01 per ton pada periode II Maret 2026. Penurunan ini menegaskan bahwa tekanan di pasar batu bara global masih belum sepenuhnya mereda.
Ketetapan itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berlaku untuk periode 1 April hingga 14 April 2026. Dalam beleid tersebut, pemerintah membagi HBA ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat kalori batu bara.
Untuk periode I April 2026, rinciannya adalah sebagai berikut:
Turunnya harga batu bara acuan utama terjadi di tengah langkah pemerintah yang sebelumnya memangkas target produksi batu bara 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Angka ini lebih rendah sekitar 190 juta ton dibanding realisasi produksi 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Pemangkasan kuota itu didorong ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di pasar internasional sepanjang 2025. Kelebihan pasokan dinilai menjadi faktor utama yang menekan harga batu bara dalam beberapa waktu terakhir.
Namun, situasi pasar sempat berubah tajam pada awal Maret 2026. Konflik yang melibatkan AS-Israel dan Iran mendorong harga batu bara melonjak dari posisi di bawah US$120 per ton menjadi menembus US$130 per ton hanya dalam waktu sekitar sepekan.
Di tengah volatilitas tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang adanya relaksasi terukur terhadap kebijakan kuota produksi batu bara. Opsi itu memberi sinyal bahwa pemerintah masih menyiapkan ruang penyesuaian jika gejolak pasar global terus berlanjut. (Ant/Z-10)
Kementerian ESDM telah menyetujui sekitar 580 juta ton Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan batu bara di tahun ini.
Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Namun pemerintah menaikkan harga patokan nikel
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menetapkan besaran bea keluar batu bara serta target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
PLN EPI memperkuat koordinasi pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha batu bara dan kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menahan ekspor komoditas tersebut hingga kebutuhan dalam negeri.
Peningkatan rata-rata konsumsi harian BBM selama periode posko dibandingkan kondisi penyaluran normal paling signifikan terlihat pada jenis gasoline.
Pakar menilai pemerintah berhasil menepis kekhawatiran publik terkait isu kelangkaan energi dan BBM di tengah tensi geopolitik yang memanas.
DIPLOMASI energi yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Tokyo, Jepang, dinilai menjadi sinyal kuat pergeseran posisi Indonesia dalam peta kekuatan global.
Pemerintah kaji opsi WFH untuk tekan konsumsi BBM akibat tensi global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan stok energi aman hingga Lebaran 2026.
EKONOM Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Hendry Cahyono mengapresiasi diplomasi energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerja sama energi RI dengan Jepang.
