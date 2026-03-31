Konsumsi Bensin dan Avtur Naik Saat Periode Lebaran

Ketua Posko Nasional Sektor ESDM RAFI 1447 Erika Retnowati (kanan)(MI/Ihfa Firdausa)

POSKO Nasional Sektor ESDM Periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) Tahun 2026 telah resmi ditutup. Ketua Posko Nasional Sektor ESDM RAFI 1447 Erika Retnowati menyampaikan, kondisi ketahanan stok BBM dilaporkan aman selama 20 hari penyelenggaraan Posko Nasional ESDM sejak tanggal 12 sampai dengan 31 Maret 2026.

Ia mengatakan ketahanan stok BBM baik untuk jenis gasoline (bensin), gasoil (solar), kerosin (minyak tanah), maupun avtur berhasil terjaga rata-rata di atas 20 hari.

Peningkatan rata-rata konsumsi harian BBM selama periode posko dibandingkan kondisi penyaluran normal paling signifikan terlihat pada jenis gasoline. Kenaikan gasoline sebesar 15%, sedangkan gasoil turun sebesar 18%. Adapun aftur naik sebesar 7,2% dibandingkan penyaluran normal.

"Penyaluran BBM tertinggi secara nasional pada produk gasoline saat arus mudik terjadi pada 19 Maret 2026 dengan kenaikan mencapai 37% dari penyaluran normal. Sedangkan untuk arus balik terjadi pada 25 Maret 2026 dengan kenaikan 20% dari penyaluran normal," kata Erika dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Ia menyebut kenaikan konsumsi gasoline tersebut di atas perkiraan sekitar 12%. Menurut Erika, faktor utamanya adalah jumlah pemudik yang meningkat dan lamanya periode liburan. Ia pun tidak memungkiri ada faktor panic buying tetapi terbatas.

"Memang ada tapi enggak banyak yang panic buying itu, hanya beberapa beberapa daerah. Tapi memang orang yang mudik kali ini luar biasa. Kemudian juga jangka waktu liburnya kan panjang, jadi orang selain mudik juga banyak yang berwisata. Nah itu juga tentunya menambah konsumsi BBM," jelasnya.

Adapun untuk produk avtur yang mendukung aktivitas transportasi udara, peningkatan tertinggi saat arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026 dengan kenaikan mencapai 18% dari penyaluran norma. Sedangkan untuk arus balik terjadi pada 29 Maret 2026 dengan kenaikan 22% dari penyaluran normal.

Erika menyebut BPH Migas telah melaksanakan pemantauan volume stok dan realisasi penyaluran BBM harian. Selain itu melakukan pengawasan lapangan untuk memantau kondisi penyediaan dan pendistribusi BBM yang tersebar di 67 kabupaten dan 21 provinsi. "Hasil pengawasan yaitu bahwa penyaluran BBM aman dan lancar," katanya.

Ia juga memastikan selama periode posko nasional, penyaluran LPG dalam kondisi aman. Seluruh agen serta pangkalan siaga beroperasi dengan baik melayani masyarakat pada periode posko.

"Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Migas bersama dengan Pertamina memastikan 40 terminal LPG, 757 SPBE, serta 6.662 agen LPG dan 867 NPSO berjalan dengan baik pada saat Rafi (Ramadan-Idulfitri)," paparnya.

Selain itu, agen dan pangkalan LPG siaga 24 jam beroperasi pada wilayah khusus dengan demand yang tinggi. Ketahanan stok LPG nasional rata-rata selama periode posko adalah 11,6 hari.

"Penyaluran rata-rata LPG pada periode posko ini adalah 34.206 metrik ton atau mengalami kenaikan sebesar 6,5% dari rata normal. Puncak kenaikan penyaluran terjadi pada tanggal 16 Maret 2026 yaitu sebesar 33.428 metrik ton atau lebih besar 4,1% dari rerata normal sebesar 32.111 metrik ton," pungkasnya. (Ifa/P-3)