PLN EPI Perkuat Koordinasi Pengadaan Batu Bara demi Jaga Keandalan Listrik

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat koordinasi pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat penjadwalan bulanan yang melibatkan pembangkit listrik dan pemasok batubara, sebagai bagian dari penguatan sistem logistik energi primer.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan perusahaan bertindak sebagai pelaksana pengadaan batubara berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh PLN, PLN Indonesia Power (PLN IP), dan PLN Nusantara Power (PLN NP).

“PLN EPI berfungsi sebagai pelaksana pengadaan berdasarkan kuasa dari PLN, PLN IP, dan PLN NP untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pengelola PLTU,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, PLN EPI memastikan proses pengadaan berjalan melalui koordinasi intensif antara PLN, anak usaha pembangkit, dan pemasok batubara. Melalui forum tersebut, dilakukan penentuan jadwal pengapalan, tujuan pengiriman, volume pasokan, serta sumber batubara untuk masing-masing pembangkit.

“Mekanisme ini mempertimbangkan kebutuhan pembangkit serta kesepakatan antara pemasok batubara dan PLTU,” kata Mamit.

Penguatan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional, sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba).

Pemerintah menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas strategis, termasuk dalam misi swasembada energi yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

Keandalan pasokan batubara untuk PLTU dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

PLN EPI menilai koordinasi yang solid antara pembangkit, pemasok batubara, dan regulator menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi primer.

“Dengan mekanisme ini, diharapkan pasokan batubara dalam negeri dapat terjaga dan diprioritaskan untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional,” tandas Mamit. (E-3)