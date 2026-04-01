Konflik Timur Tengah harus Jadi Momentum Dorong Elektrifikasi Energi

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Konflik Timur Tengah dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi berbasis listrik. Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai pemerintah perlu memperluas insentif elektrifikasi guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Menurut Defiyan, konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel jelas mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz yang merupakan salah satu rute utama pengiriman minyak dunia. Gangguan di jalur tersebut dinilai dapat berdampak langsung terhadap pasokan energi Indonesia.
“Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas membuat kita rentan terhadap gangguan pasokan global, terutama jika konflik di kawasan Teluk semakin meluas,” ujarnya.
Selain risiko pasokan, konflik juga berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia yang pada akhirnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui subsidi energi.
Data menunjukkan tren kenaikan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, subsidi tercatat Rp95,7 triliun, meningkat menjadi Rp131,5 triliun pada 2021, lalu Rp157,6 triliun pada 2022, dan Rp159,6 triliun pada 2023.
Pada 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp203,4 triliun, dengan Rp114 triliun di antaranya untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram. Angka tersebut kembali meningkat pada 2025 menjadi Rp394,3 triliun, termasuk Rp204,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG.
Sementara dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, dengan Rp105,4 triliun dialokasikan untuk BBM dan LPG.
Melihat tren tersebut, Defiyan menilai pemerintah perlu mengevaluasi besarnya subsidi energi berbasis fosil. Ia mendorong agar sebagian anggaran dialihkan untuk memperkuat program elektrifikasi, seperti kompor listrik dan kendaraan listrik.
Langkah ini dinilai tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Komitmen Pemerintah dan Arah Kebijakan
Sebelumnya, Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan melalui program elektrifikasi nasional.
Program tersebut mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt, peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah terpencil, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Namun, Defiyan menekankan bahwa kebijakan elektrifikasi perlu diiringi reformasi subsidi agar tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap dinamika geopolitik. Ia juga menyarankan pemerintah memperluas insentif elektrifikasi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar transisi energi dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Selain itu, proyek percontohan di berbagai daerah serta edukasi publik dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan energi listrik sebagai alternatif utama.
“Elektrifikasi harus didorong secara sistematis, tidak hanya sebagai respons krisis, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk ketahanan energi nasional,” pungkasnya. (Ant/E-3)
Serangan rudal Iran menghantam gedung residensial di Haifa, menewaskan dua orang. Sementara itu, Iran perluas serangan ke Kuwait dan UEA di tengah ancaman AS.
Di tengah ketatnya kontrol Iran atas jalur lSelat Hormuz, sebanyak 15 kapal diizinkan melintas dalam 24 jam terakhir setelah memperoleh persetujuan dari otoritas setempat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai eskalasi konflik Iran dengan AS-Israel berpotensi meningkatkan risiko transmisi ke sektor keuangan melalui tiga kanal utama.
Pasokan bahan bakar penerbangan (avtur) di sejumlah bandara Italia mengalami pembatasan sementara hingga 9 April 2026.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah pada perdagangan Senin pagi, 6 April 2026, seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia dibuka melemah pada perdagangan Senin pagi, seiring pelaku pasar yang masih mencermati perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah.
Ketegangan Timur Tengah memuncak. Presiden AS Donald Trump mengancam serangan besar-besaran ke Iran pada Selasa malam jika jalur pelayaran tidak segera dibuka.
Direktur The Climate Reality Project Indonesia, Amanda Katili Niode, menekankan pentingnya konsumsi BBM secara bijak demi menekan emisi gas rumah kaca.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan pentingnya percepatan elektrifikasi sebagai strategi utama dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
Pemerintah Pakistan mengambil langkah cepat merespons lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan menggratiskan transportasi umum di ibu kota Islamabad selama satu bulan
UNI Eropa (UE) tengah bersiap menghadapi krisis energi. Komisaris Energi UE Dan Jorgensen pada Jumat (3/4) menyebut adanya kemungkinan untuk menjatah BBM
Indef menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik guna meredam tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.
