IESR Ingatkan Risiko Pasokan Energi Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BERAKHIRNYA konflik di Timur Tengah tidak serta-merta menjamin pemulihan pasokan energi global dalam waktu singkat. Hal tersebut disampaikan Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, yang mengingatkan pemerintah dan pelaku pasar agar tetap waspada terhadap dampak lanjutan krisis energi.
Fabby mengungkapkan, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait potensi berakhirnya konflik dalam waktu dekat memang memberikan harapan meredanya ketegangan, termasuk di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dunia.
“Apabila apa yang disampaikan Presiden Trump benar, maka kita berharap dalam 2–3 minggu krisis di Selat Hormuz akan berakhir. Tapi kita juga harus waspada bahwa walaupun perang berakhir, pasokan BBM, LNG, dan lain-lain dari Timur Tengah belum tentu langsung pulih,” kata Fabby pada acara Forum Diskusi Denpasar 12 yang digelar secara daring, Rabu (1/4).
Ia menjelaskan, konflik yang terjadi telah menimbulkan gangguan pada sejumlah fasilitas produksi energi, termasuk infrastruktur gas alam cair (LNG). Kerusakan tersebut membutuhkan waktu pemulihan yang tidak singkat.
“Misalnya salah satu terminal LNG di Qatar mengalami kerusakan. Perbaikannya bukan hanya bulanan, tapi bisa tahunan,” jelas Fabby.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menekan pasokan LNG global dalam jangka menengah, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap harga energi di pasar internasional.
“Jadi walaupun perang berakhir, belum tentu pasokan minyak, LNG, dan energi lainnya bisa pulih seperti sebelum konflik. Ini yang harus kita cermati karena implikasinya akan terasa pada harga,” katanya.
Fabby menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah untuk mengamankan pasokan energi domestik, sekaligus mempercepat diversifikasi sumber energi guna mengurangi ketergantungan pada impor dari kawasan yang rentan konflik. (Fal/P-3)
Upaya negara-negara Arab untuk membuka kembali Selat Hormuz melalui jalur militer menemui jalan buntu di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
PLN EPI memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman selama Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pasokan gas sebesar 111 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) selama 10 tahun dari Lapangan Gas Mako.
SITUASI geopolitik dunia yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah harus menjadi alarm serius bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi nasional.
Pertamina Kilang Cilacap, Jawa Tengah memastikan pasokan energi bagi masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman.
Serangan rudal Iran menghantam gedung residensial di Haifa, menewaskan dua orang. Sementara itu, Iran perluas serangan ke Kuwait dan UEA di tengah ancaman AS.
Di tengah ketatnya kontrol Iran atas jalur lSelat Hormuz, sebanyak 15 kapal diizinkan melintas dalam 24 jam terakhir setelah memperoleh persetujuan dari otoritas setempat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai eskalasi konflik Iran dengan AS-Israel berpotensi meningkatkan risiko transmisi ke sektor keuangan melalui tiga kanal utama.
Pasokan bahan bakar penerbangan (avtur) di sejumlah bandara Italia mengalami pembatasan sementara hingga 9 April 2026.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah pada perdagangan Senin pagi, 6 April 2026, seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia dibuka melemah pada perdagangan Senin pagi, seiring pelaku pasar yang masih mencermati perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah.
