IHSG Hari Ini 1 April 2026: Dibuka Melaju, Terbawa Optimisme Data Ekonomi

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka perdagangan awal bulan, Rabu 1 April 2026, dengan performa impresif. Indeks terpantau melaju di zona hijau, didorong oleh sentimen positif domestik dan penguatan Mata Uang Rupiah di pasar spot.

IHSG hari ini dibuka menguat signifikan sebesar 101,03 poin atau 1,39% ke posisi 7.348,27. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga mencatatkan kenaikan sebesar 21,34 poin atau 2,17% ke level 1.006,20 pada menit-menit awal perdagangan.

Analisis Penggerak Pasar

Penguatan IHSG di awal April ini dipicu oleh rilis data ekonomi domestik yang menunjukkan stabilitas pertumbuhan di tengah tantangan global. Kepercayaan investor asing (foreign inflow) tercatat mulai kembali masuk ke sektor perbankan dan infrastruktur, yang memberikan tenaga ekstra bagi indeks untuk menembus level psikologis baru.

Kondisi Mata Uang Rupiah yang bergerak stabil juga menjadi katalisator penting bagi pelaku pasar untuk melakukan akumulasi beli pada saham-saham berkapitalisasi besar (big caps).

Data Perdagangan BEI (1 April 2026) Indikator Posisi Perubahan IHSG 7.348,27 +101,03 Poin (1,39%) Indeks LQ45 1.006,20 +21,34 Poin (2,17%) *Data diambil pada sesi pembukaan perdagangan.

Sentimen Regional dan Global

Secara regional, bursa saham di kawasan Asia Pasifik mayoritas bergerak menguat pagi ini. Indeks Nikkei (Jepang) dan Hang Seng (Hong Kong) terpantau mengikuti jejak positif Wall Street yang ditutup menguat semalam. Penurunan imbal hasil obligasi Amerika Serikat menjadi angin segar bagi pasar ekuitas di negara berkembang.

Analis memprediksi IHSG hari ini akan bergerak fluktuatif namun cenderung menguat dengan rentang support di level 7.250 dan resistance di 7.380. Fokus pasar selanjutnya akan tertuju pada rilis data inflasi tahunan Indonesia yang dijadwalkan keluar siang ini.

Pelaku pasar tetap dihimbau untuk waspada terhadap potensi profit taking di sesi kedua, mengingat kenaikan yang cukup tajam pada pembukaan pagi ini.