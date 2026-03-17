IHSG Hari ini 17 Maret 2026 Ditutup Menguat Jelang Libur Lebaran

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Selasa (17/3/2026) ditutup menguat, mengikuti tren positif bursa kawasan dan global. Kenaikan ini terjadi tepat sebelum pasar memasuki periode libur panjang Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

IHSG mengakhiri perdagangan dengan kenaikan sebesar 84,55 poin atau 1,20 persen ke posisi 7.106,84. Sementara itu, indeks LQ45 yang berisi saham-saham unggulan juga turut menguat 1,22 persen ke level 722,41.

Pemicu Utama Penguatan IHSG

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menjelaskan bahwa sentimen utama berasal dari penguatan berkelanjutan di bursa Wall Street Amerika Serikat. Selain itu, pelaku pasar global optimistis bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan FOMC pekan ini.

Dari sisi komoditas, fluktuasi harga minyak akibat ketegangan di Teluk Persia serta dinamika hubungan diplomatik antara AS dan Tiongkok turut menjadi perhatian investor. Di dalam negeri, komitmen pemerintah terhadap disiplin fiskal dan keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen memberikan kepastian bagi pasar.

Statistik Perdagangan 17 Maret 2026 Total Transaksi 1.555.645 kali Nilai Transaksi Rp23,86 Triliun Volume Saham 30,92 Miliar Lembar Pergerakan Saham 457 Naik, 214 Turun, 148 Stagnan

Performa Sektoral dan Saham Top Gainers

Berdasarkan data Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor mencatatkan penguatan. Sektor transportasi dan logistik memimpin kenaikan dengan 3,46 persen, disusul sektor barang baku (2,62 persen) dan infrastruktur (2,10 persen). Namun, sektor keuangan justru mengalami pelemahan terdalam sebesar 0,31 persen.

Berikut adalah daftar saham dengan performa signifikan hari ini:

Top Gainers: LAPD, EXCL, ICON, EMTK, dan PYFA.

Top Losers: PSDN, POLA, NZIA, ZATA, dan RLCO.

Pengumuman Jadwal Libur Panjang Bursa

Investor perlu memperhatikan bahwa perdagangan saham di BEI akan diliburkan mulai Rabu, 18 Maret 2026. Aktivitas pasar modal akan kembali dibuka pada pekan depan, yakni Rabu, 25 Maret 2026, setelah peringatan Hari Raya Nyepi dan libur bersama Idul Fitri 1447 H.

Penutupan IHSG di zona hijau ini memberikan sinyal positif bagi kepercayaan investor domestik meskipun pasar akan memasuki masa jeda yang cukup lama. (Ant/I-2)