Isu BBM Naik 1 April 2026, Dasco Minta Masyarakat Jangan Panik

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah pemerintah yang memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi. Hal itu menyusul isu BBM naik 1 April 2026. Dasco menegaskan bahwa isu kenaikan harga BBM yang beredar luas di masyarakat tidak benar.
Pengumuman resmi dari Menteri Sekretaris Negara telah memastikan bahwa harga BBM tetap berlaku sama mulai esok hari (1/4).
"DPR Memberikan apresiasi kepada pemerintah yang setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah, bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/3).
Dasco mengungkapkan bahwa DPR sempat memonitor terjadinya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah akibat isu kenaikan harga BBM tersebut. Namun, ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan pasokan BBM.
"Masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut. Dan sekali lagi kami sampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah untuk hal ini," tambahnya.
Selain soal harga, Ketua Harian Partai Gerindra itu juga menepis kabar mengenai rencana pembatasan pembelian jenis BBM tertentu seperti Pertalite maupun Pertamax. Berdasarkan koordinasi terakhir dengan pihak eksekutif, stok BBM nasional dinyatakan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, ia tidak membeberkan hingga berapa lama stok BBM yang dimiliki.
"Saya tadi tanya (ke pemerintah), sepertinya tidak ada pembatasan. Karena menurut pihak pemerintah, stok kita cukup," kata Dasco. (H-4)
PEMERINTAH memastikan isu harga BBM naik 1 April 2026 tidak benar. Menurut Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
MENTERI Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menjamin harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak akan mengalami kenaikan.
Isu kenaikan BBM per 1 April memicu antrean di SPBU Makassar. Pertamina menegaskan belum ada pengumuman resmi dan meminta warga tidak panik.
MEMASUKI akhir Maret 2026, masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan beredarnya informasi terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Pertamina menegaskan belum ada kenaikan harga BBM per April 2026 dan membantah informasi proyeksi harga yang beredar di publik sebagai tidak resmi.
ANALIS politik senior Boni Hargens mendukung pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad terkait pentingnya persatuan nasional.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah diproses di Komisi III DPR RI.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
