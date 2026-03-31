31/3/2026 14:36
Pemerintah Pastikan tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi
MENTERI Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menjamin harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak akan mengalami kenaikan.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa (31/3), Prasetyo menyampaikan keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas dalam setiap kebijakan. Oleh karena itu, Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi,” ujar Prasetyo.

Pemerintah juga menegaskan bahwa stok BBM di seluruh negeri tetap aman dan tersedia. Masyarakat diimbau untuk tidak panik atau khawatir terhadap isu kenaikan harga BBM.

“Kami berharap pernyataan ini memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Ketersediaan BBM dijamin, dan harga tidak akan disesuaikan,” tambahnya.

Dengan klarifikasi ini, pemerintah bertujuan memberikan informasi yang tepat sekaligus meredam kekhawatiran publik terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat beredar. (Ant/E-4)



Editor : Putri yuliani
