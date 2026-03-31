Pemerintah Pastikan tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi

MENTERI Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menjamin harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak akan mengalami kenaikan.
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa (31/3), Prasetyo menyampaikan keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas dalam setiap kebijakan. Oleh karena itu, Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi,” ujar Prasetyo.
Pemerintah juga menegaskan bahwa stok BBM di seluruh negeri tetap aman dan tersedia. Masyarakat diimbau untuk tidak panik atau khawatir terhadap isu kenaikan harga BBM.
“Kami berharap pernyataan ini memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Ketersediaan BBM dijamin, dan harga tidak akan disesuaikan,” tambahnya.
Dengan klarifikasi ini, pemerintah bertujuan memberikan informasi yang tepat sekaligus meredam kekhawatiran publik terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat beredar. (Ant/E-4)
Isu kenaikan BBM per 1 April memicu antrean di SPBU Makassar. Pertamina menegaskan belum ada pengumuman resmi dan meminta warga tidak panik.
Pertamina menegaskan belum ada kenaikan harga BBM per April 2026 dan membantah informasi proyeksi harga yang beredar di publik sebagai tidak resmi.
Agus Pambagio meragukan efektivitas satu hari work from home (WFH) sepekan terhadap penghematan energi. Ia menduga WFH batu alasan untuk menaikkan harga BBM.
Konflik AS-Iran picu lonjakan harga minyak global. Ini daftar 10 negara yang menaikkan harga BBM, termasuk Vietnam, Singapura, dan Australia.
Ia menyoroti fenomena truk-truk yang mengantre di SPBU untuk membeli BBM, lalu dijual kembali.
MEMASUKI akhir Maret 2026, masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan beredarnya informasi terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Pertamina menegaskan belum ada kenaikan harga BBM per April 2026 dan membantah informasi proyeksi harga yang beredar di publik sebagai tidak resmi.
Cek daftar lengkap harga BBM Pertamina terbaru mulai 1 Maret 2026. Harga Pertamax naik jadi Rp12.300 di Jakarta, sementara Pertalite tetap stabil.
Cek daftar harga BBM Vivo dan Pertamina terbaru per 1 Maret 2026. Revvo 92 naik jadi Rp12.390, Pertamax Rp12.300. Simak perbandingan harga lengkapnya di sini!
HARGA Pertamax mengalami penurunan. Hal itu diumumkan oleh PT Pertamina (Persero) terkait harga bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah Indonesia.
