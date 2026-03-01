Resmi Naik! Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina per 1 Maret 2026 di Seluruh Indonesia

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku mulai hari ini, Minggu, 1 Maret 2026. Kenaikan harga ini mencakup jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, hingga Pertamina Dex.
Berdasarkan pengumuman resmi di laman Pertamina, kenaikan ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Meskipun harga BBM nonsubsidi merangkak naik, Pertamina memastikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan.
|Jenis BBM
|Harga Per Liter (Mata Uang Rupiah)
|Pertalite (RON 90)
|Rp10.000 (Tetap)
|Biosolar
|Rp6.800 (Tetap)
|Pertamax (RON 92)
|Rp12.300 (Naik)
|Pertamax Green 95
|Rp12.900 (Naik)
|Pertamax Turbo (RON 98)
|Rp13.100 (Naik)
|Dexlite
|Rp14.200 (Naik)
|Pertamina Dex
|Rp14.500 (Naik)
Kenaikan harga ini dipicu oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan penguatan nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap dolar AS. Di wilayah lain seperti Riau dan Kepulauan Riau, harga Pertamax dipatok lebih tinggi yakni Rp12.900 per liter karena adanya perbedaan besaran PBBKB.
Masyarakat diharapkan untuk melakukan pengecekan secara berkala melalui aplikasi MyPertamina guna mendapatkan informasi harga paling akurat di wilayah masing-masing.
