Harga BBM Vivo Revvo 92 Naik per 1 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya!

Harga BBM Vivo Revvo 92.(Dok. Dunia Energi)

MANAJEMEN stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mulai hari ini, Minggu, 1 Maret 2026. Berdasarkan pantauan terbaru, harga BBM jenis Revvo 92 kini dipatok menjadi Rp12.390 per liter.

Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada gerai SPBU swasta seperti Vivo, namun juga diikuti oleh PT Pertamina (Persero) yang menyesuaikan harga sejumlah produk BBM non-subsidi mereka di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Rincian Kenaikan Harga BBM Vivo

Melalui pengumuman resmi di akun Instagram @spbuvivo, kenaikan harga mencakup seluruh lini produk mereka, mulai dari RON 92 hingga Diesel. Berikut adalah rincian harga BBM Vivo per 1 Maret 2026:

Baca juga : 3 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Divonis hingga 10 Tahun Penjara

Revvo 92: Rp12.390 per liter (Sebelumnya Rp12.050).

Revvo 95: Rp12.930 per liter (Sebelumnya Rp12.500).

Diesel Primus Plus: Rp14.610 per liter (Sebelumnya Rp13.600).

Kenaikan paling signifikan terlihat pada jenis Diesel Primus Plus yang melonjak sebesar Rp1.010 per liter dibandingkan harga pada Februari 2026.

Pertamina Ikut Naikkan Harga Pertamax Series

Sejalan dengan Vivo, Pertamina juga memperbarui daftar harga BBM non-subsidi untuk wilayah Jabodetabek. Harga Pertamax (RON 92) yang menjadi pesaing langsung Revvo 92, kini naik menjadi Rp12.300 per liter.

Sementara itu, untuk produk unggulan lainnya seperti Pertamax Turbo dan lini Dex Series, juga mengalami koreksi harga yang cukup merata. Namun, kabar baik bagi masyarakat, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak mengalami perubahan.

Baca juga : Rhenald Kasali Khawatir Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Buat Pengusaha Muda Takut Berbisnis dengan BUMN

Tabel Perbandingan Harga BBM Terbaru (Maret 2026)

Jenis BBM Harga Vivo (per Liter) Harga Pertamina (per Liter) RON 92 Rp12.390 (Revvo 92) Rp12.300 (Pertamax) RON 95 Rp12.930 (Revvo 95) Rp12.900 (Pertamax Green) RON 98 - Rp13.100 (Pertamax Turbo) Diesel Rp14.610 (Primus Plus) Rp14.500 (Pertamina Dex)

Mengapa Harga BBM Naik?

Penyesuaian harga BBM non-subsidi setiap bulannya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Berbeda dengan Pertalite dan Biosolar yang harganya dipatok oleh pemerintah, harga Revvo, Pertamax, dan Dex series mengikuti mekanisme pasar dengan pengawasan regulasi dari pemerintah agar tetap kompetitif.

Bagi pengendara di wilayah Jabodetabek, disarankan untuk mengecek kembali estimasi pengeluaran bulanan kendaraan Anda mengingat adanya kenaikan di hampir seluruh jenis BBM komersial per Maret 2026 ini. (Ant/Z-10)