Isu Harga BBM Naik Picu Panic Buying di Makassar, Pertamina Imbau Masyarakat Tenang

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
ISI kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026 memicu kepanikan di tengah masyarakat. Sejumlah SPBU di Makassar terpantau ramai oleh warga yang berupaya mengisi BBM lebih awal.
Menanggapi situasi kenaikan BBM, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan bahwa informasi kenaikan harga yang beredar belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” kata Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, dilansir dari Antara, Selasa (31/3).
Ia mengimbau masyarakat tidak bereaksi berlebihan terhadap isu yang belum terkonfirmasi. “Masyarakat diminta tidak perlu panik berlebihan,” ujarnya.
Pertamina juga mengingatkan agar masyarakat hanya mengakses informasi melalui kanal resmi perusahaan seperti website Pertamina dan Pertamina Patra Niaga.
Di tengah kekhawatiran global akibat konflik di Timur Tengah, Lilik memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi aman. “Energi kita masih ada dan tercukupi, berbeda dengan negara lain yang kondisinya mengalami krisis energi,” tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun pemerintah mendorong penghematan energi, hal itu bukan berarti masyarakat perlu melakukan pembelian berlebih.
“Kami mengharapkan masyarakat tetap tenang melihat kondisi saat ini dan diimbau menghemat energi,” katanya. (Ant/Z-10)
