Pertamina: Belum Ada Kenaikan Harga BBM per April 2026

Pertamina menegaskan belum akan ada kenaikan harga BBM per April 2026.(Dok. Info Bekasi)

PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang beredar di publik tidak benar.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait perubahan harga BBM untuk periode 1 April 2026.

“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini, belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron dalam keterangan tertulis, Senin (30/3).

Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada kanal resmi perusahaan.

“Pastikan memperoleh informasi harga BBM yang valid melalui saluran resmi Pertamina, termasuk situs www.pertamina.com,”

tegasnya.

Selain itu, Pertamina menyatakan dukungannya terhadap imbauan pemerintah terkait penggunaan energi secara bijak dan efisien.

Sebelumnya, beredar luas informasi berupa gambar yang memuat proyeksi kenaikan harga BBM non-subsidi untuk April 2026. Dalam narasi tersebut disebutkan adanya lonjakan harga sejumlah produk, seperti Pertamax hingga Dexlite, yang dikaitkan dengan tren kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Bahkan, informasi itu menyebut harga Pertamax berpotensi menembus Rp17.000 per liter. Namun, Pertamina memastikan seluruh informasi tersebut tidak resmi dan tidak dapat dijadikan acuan. (Z-10)