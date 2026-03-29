10 Negara Ini Naikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Berikut Daftarnya!

Daftar Negara yang Naikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran

KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) mulai terjadi di berbagai negara setelah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tersebut memicu lonjakan harga minyak dunia, yang kemudian berdampak langsung pada kebijakan energi di banyak negara.

Sejumlah negara dilaporkan telah menaikkan harga BBM domestik untuk menyesuaikan dengan biaya impor energi yang semakin mahal. Menariknya, beberapa negara yang terdampak justru merupakan tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Lonjakan Harga Minyak Global

Konflik AS-Iran kembali menjadi perhatian dunia karena berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20% distribusi minyak dunia.

Ketika ketegangan meningkat, risiko gangguan pasokan ikut naik. Hal ini mendorong harga minyak mentah global melonjak dalam waktu singkat. Negara-negara yang bergantung pada impor energi pun tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga BBM di dalam negeri.

Menurut laporan media internasional seperti Al Jazeera, dampak konflik ini tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga meluas ke Asia, Afrika, hingga Amerika.

Daftar 10 Negara yang Naikkan Harga BBM

Berikut ini adalah 10 negara yang telah menaikkan harga BBM akibat dampak konflik AS-Iran:

1. Kamboja

Kamboja menjadi salah satu negara dengan kenaikan BBM paling signifikan. Lonjakan harga mencapai lebih dari 60 persen akibat tingginya ketergantungan pada impor energi.

2. Vietnam

Pemerintah Vietnam menaikkan harga BBM hampir 50%. Negara ini sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak global karena pertumbuhan ekonominya yang pesat.

3. Nigeria

Meski dikenal sebagai produsen minyak, Nigeria tetap terdampak karena struktur distribusi dan impor bahan bakar olahan.

4. Laos

Laos mengalami kenaikan lebih dari 30%, terutama karena ketergantungan tinggi pada pasokan energi dari luar negeri.

5. Kanada

Harga BBM di Kanada ikut naik seiring meningkatnya harga minyak global, meskipun negara ini memiliki cadangan minyak sendiri.

6. Pakistan

Pakistan menghadapi tekanan fiskal akibat kenaikan harga energi, sehingga pemerintah menyesuaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi.

7. Maladewa

Sebagai negara kepulauan yang bergantung pada impor, Maladewa sangat terdampak oleh lonjakan harga minyak.

8. Australia

Harga BBM di Australia naik akibat fluktuasi pasar global, meskipun negara ini juga merupakan produsen energi.

9. Amerika Serikat

Ironisnya, negara yang terlibat langsung dalam konflik juga mengalami kenaikan harga BBM domestik.

10. Singapura

Sebagai pusat perdagangan energi di Asia, Singapura turut mengalami kenaikan harga BBM sekitar 15 persen.

ASEAN Jadi Kawasan Paling Terdampak

Dari daftar tersebut, terlihat bahwa kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu yang paling terdampak. Vietnam, Kamboja, Laos, dan Singapura merupakan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Indonesia.

Ketergantungan terhadap impor minyak membuat negara-negara ASEAN sangat rentan terhadap gejolak global. Ketika harga minyak dunia naik, dampaknya langsung terasa pada biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok.

Hal ini juga menjadi peringatan bagi Indonesia, yang meskipun memiliki sumber daya energi, masih bergantung pada impor BBM dalam jumlah besar.

Dampak Ekonomi yang Lebih Luas

Kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga merambat ke berbagai sektor lain. Biaya produksi meningkat, harga barang naik, dan daya beli masyarakat berpotensi menurun.

Di beberapa negara, kenaikan harga BBM bahkan memicu protes masyarakat karena dianggap membebani ekonomi rumah tangga. Pemerintah di berbagai negara kini dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas fiskal dan melindungi daya beli rakyat.

Selain itu, sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling cepat merasakan dampak. Kenaikan biaya distribusi dapat menyebabkan inflasi yang lebih luas.

Ancaman Krisis Energi Global

Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi krisis energi global jika konflik AS–Iran terus berlanjut. Gangguan pasokan yang berkepanjangan dapat membuat harga minyak semakin tidak stabil.

Beberapa analis memperkirakan bahwa jika konflik meluas, harga minyak bisa melonjak lebih tinggi lagi. Hal ini tentu akan memperburuk kondisi ekonomi global yang saat ini masih dalam tahap pemulihan.

Negara-negara pun mulai mempertimbangkan strategi jangka panjang, seperti diversifikasi energi dan percepatan transisi ke energi terbarukan.

Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

Meskipun Indonesia belum secara langsung menaikkan harga BBM akibat konflik ini, tekanan global tetap dirasakan. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.

Jika tren kenaikan terus berlanjut, bukan tidak mungkin pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi potensi kenaikan biaya hidup.

Selain itu, momentum ini juga bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi alternatif, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik.

Kesimpulan

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memberikan dampak nyata terhadap harga energi global. Sedikitnya 10 negara telah menaikkan harga BBM sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan beberapa negara tetangga Indonesia ikut mengalami kenaikan signifikan. Jika konflik terus berlanjut, bukan tidak mungkin lebih banyak negara akan mengikuti langkah serupa.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas energi global sangat rentan terhadap konflik geopolitik. Oleh karena itu, strategi ketahanan energi menjadi semakin penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia. (Z-10)