10 Negara Ini Naikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Berikut Daftarnya!

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) mulai terjadi di berbagai negara setelah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tersebut memicu lonjakan harga minyak dunia, yang kemudian berdampak langsung pada kebijakan energi di banyak negara.
Sejumlah negara dilaporkan telah menaikkan harga BBM domestik untuk menyesuaikan dengan biaya impor energi yang semakin mahal. Menariknya, beberapa negara yang terdampak justru merupakan tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Konflik AS-Iran kembali menjadi perhatian dunia karena berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20% distribusi minyak dunia.
Ketika ketegangan meningkat, risiko gangguan pasokan ikut naik. Hal ini mendorong harga minyak mentah global melonjak dalam waktu singkat. Negara-negara yang bergantung pada impor energi pun tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga BBM di dalam negeri.
Menurut laporan media internasional seperti Al Jazeera, dampak konflik ini tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga meluas ke Asia, Afrika, hingga Amerika.
Berikut ini adalah 10 negara yang telah menaikkan harga BBM akibat dampak konflik AS-Iran:
Dari daftar tersebut, terlihat bahwa kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu yang paling terdampak. Vietnam, Kamboja, Laos, dan Singapura merupakan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Indonesia.
Ketergantungan terhadap impor minyak membuat negara-negara ASEAN sangat rentan terhadap gejolak global. Ketika harga minyak dunia naik, dampaknya langsung terasa pada biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok.
Hal ini juga menjadi peringatan bagi Indonesia, yang meskipun memiliki sumber daya energi, masih bergantung pada impor BBM dalam jumlah besar.
Kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga merambat ke berbagai sektor lain. Biaya produksi meningkat, harga barang naik, dan daya beli masyarakat berpotensi menurun.
Di beberapa negara, kenaikan harga BBM bahkan memicu protes masyarakat karena dianggap membebani ekonomi rumah tangga. Pemerintah di berbagai negara kini dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas fiskal dan melindungi daya beli rakyat.
Selain itu, sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling cepat merasakan dampak. Kenaikan biaya distribusi dapat menyebabkan inflasi yang lebih luas.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi krisis energi global jika konflik AS–Iran terus berlanjut. Gangguan pasokan yang berkepanjangan dapat membuat harga minyak semakin tidak stabil.
Beberapa analis memperkirakan bahwa jika konflik meluas, harga minyak bisa melonjak lebih tinggi lagi. Hal ini tentu akan memperburuk kondisi ekonomi global yang saat ini masih dalam tahap pemulihan.
Negara-negara pun mulai mempertimbangkan strategi jangka panjang, seperti diversifikasi energi dan percepatan transisi ke energi terbarukan.
Meskipun Indonesia belum secara langsung menaikkan harga BBM akibat konflik ini, tekanan global tetap dirasakan. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.
Jika tren kenaikan terus berlanjut, bukan tidak mungkin pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi potensi kenaikan biaya hidup.
Selain itu, momentum ini juga bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi alternatif, seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik.
Konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memberikan dampak nyata terhadap harga energi global. Sedikitnya 10 negara telah menaikkan harga BBM sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia.
Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan beberapa negara tetangga Indonesia ikut mengalami kenaikan signifikan. Jika konflik terus berlanjut, bukan tidak mungkin lebih banyak negara akan mengikuti langkah serupa.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas energi global sangat rentan terhadap konflik geopolitik. Oleh karena itu, strategi ketahanan energi menjadi semakin penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia. (Z-10)
Ia menyoroti fenomena truk-truk yang mengantre di SPBU untuk membeli BBM, lalu dijual kembali.
KRISIS energi di Sri Lanka kian genting setelah pemerintah setempat kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kedua kalinya dalam dua pekan terakhir akibat konflik timur tengah
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi.
Beniyanto menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved