Pemerintah Sebut Isu Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi di Media Sosial Hoaks, Ini Faktanya

Pengendara motor antre BBM non subsidi jenis Pertamax di salah satu SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

MEMASUKI akhir Maret 2026, masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan beredarnya informasi terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi. BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, hingga Dexlite diisukan akan mengalami kenaikan harga mulai 1 April 2026.

Dalam berbagai unggahan di media sosial, harga BBM nonsubsidi disebut akan naik signifikan, bahkan mencapai lebih dari Rp5.000 per liter untuk beberapa jenis bahan bakar.

Namun, benarkah informasi tersebut?

Klarifikasi Pertamina: Informasi Kenaikan tidak Resmi

PT Pertamina (Persero) secara tegas membantah kabar yang beredar tersebut.

“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron.

Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM nonsubsidi per April 2026.

“Belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026.”

Pertamina mengimbau masyarakat untuk hanya mengacu pada informasi dari kanal resmi perusahaan.

Pemerintah: BBM Subsidi Dipastikan Tidak Naik

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa BBM subsidi tidak mengalami kenaikan harga.

“Ini penyesuaian untuk produk BBM non subsidi. Untuk yang subsidi aman (tidak naik)," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

Ia juga menegaskan bahwa informasi kenaikan BBM subsidi yang beredar adalah tidak benar. “Bahaya ini, tidak benar. Kita tidak menaikkan harga BBM subsidi.”

Pemerintah juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying karena pasokan energi dipastikan aman.

Potensi Kenaikan BBM Nonsubsidi: Faktor Global Jadi Pemicu

Meski belum ada pengumuman resmi, sejumlah analis dan laporan menyebutkan bahwa harga BBM nonsubsidi memang berpotensi mengalami penyesuaian.

Faktor utama yang memengaruhi antara lain:

Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS

Mekanisme pasar untuk BBM nonsubsidi

BBM nonsubsidi sendiri memang mengikuti harga pasar, sehingga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi global.

Daftar Harga yang Sempat Beredar (Belum Terverifikasi)

Informasi yang beredar di media sosial mencantumkan estimasi kenaikan sebagai berikut:

Pertamax: naik hingga Rp17.850/liter

Pertamax Green: Rp19.150/liter

Pertamax Turbo: Rp19.450/liter

Dexlite: Rp23.650/liter

Pertamina Dex: Rp23.950/liter

Namun, data ini telah dikonfirmasi bukan berasal dari informasi resmi. (E-4)